Объем поставок алюминия из России в Корею превысил $1 млрд

09:09, 28.11.2025

Благодаря наращиванию поставок Россия поднялась на вторую позицию среди основных поставщиков алюминия в азиатскую страну, опередив Австралию

Фото: Реальное время

По данным корейской статистической службы, которые изучило РИА «Новости», Южная Корея впервые в современной истории совершила закупку российского алюминия на сумму более $1 млрд. За период с января по октябрь объем поставок достиг рекордных $1,1 млрд.

Динамика поставок продемонстрировала значительный рост — объем импорта увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря существенному наращиванию поставок Россия поднялась на вторую позицию среди основных поставщиков алюминия в Южную Корею, опередив Австралию.

Лидером по объемам поставок алюминия в Корею остается Китай с показателем $1,45 млрд. Третье место занимает Австралия, объем поставок которой составил $910,2 млн.

Ранее стало известно, что российский экспорт растительных масел снизился на 21%.

Наталья Жирнова

ЭкономикаБизнес

