Таможня Татарстана предотвратила ущерб правообладателям на 9 млн рублей

В текущем году таможенники совместно с сотрудниками МВД и ФСБ провели на внутреннем рынке Татарстана 11 проверочных мероприятий

Фото: Динар Фатыхов

Таможня Татарстана предотвратила ущерб правообладателям на 9 млн рублей. В таможне прошла рабочая встреча представителей правоохранительных и контролирующих органов, посвященная защите прав на объекты интеллектуальной собственности. В мероприятии участвовали также представители крупных правообладателей — компаний «Нестле», Beiersdorf AG, Procter & Gamble, Zielinski & Rozen и других.



По данным замглавы таможни Роза Салихова, в текущем году таможенники совместно с сотрудниками МВД и ФСБ провели на внутреннем рынке Татарстана 11 проверочных мероприятий. В результате из торгового оборота было изъято около 24 тыс. единиц товаров с признаками контрафакта. Среди изъятого — одежда, сигареты, детские игрушки и чехлы. Благодаря этим мерам удалось предотвратить ущерб правообладателям на сумму свыше 9 млн рублей.

Как отметила Роза Салихова, большая часть выявленных нарушений касается табачной продукции. В ходе совместных рейдов правоохранители изъяли более 35 тыс. пачек сигарет, которые незаконно находились в продаже.

Ранее казанский суд пресек деятельность сайта по онлайн-продаже табачной продукции.

Наталья Жирнова