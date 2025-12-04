Новости экономики

Объем господдержки бизнеса в Татарстане превысил 1 млрд рублей

11:21, 04.12.2025

Среди регионов республика заняла 4-е место

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в топ-5 российских регионов по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства. Общий размер государственной поддержки превысил 1 миллиард рублей, сообщает Минэкономики республики.

Среди регионов Татарстан занял 4-е место. В этот рейтинг также вошли Краснодарский край, Удмуртская Республика, Республика Крым и Ростовская область.

Помимо этого, Татарстан получил еще 4 награды за поддержку малого и среднего предпринимательства в следующих номинациях:

— «Цифровой лидер» — лидерство среди регионов второй год подряд;

— «Масштаб» — более 50% объема микрозаймов выданы через цифровой сервис;

— «Новатор» — цифровой функционал предоставления поручительств и займов;

— «СВОих не бросаем» — предоставление микрозаймов по специальными продуктовым решениям для участников СВО и членов их семей.

Недавно «Реальное время» писало, как бизнес занял 2 трлн рублей до роста НДС.

Ариана Ранцева

ЭкономикаБизнес Татарстан

