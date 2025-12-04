Объем господдержки бизнеса в Татарстане превысил 1 млрд рублей
Среди регионов республика заняла 4-е место
Татарстан вошел в топ-5 российских регионов по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства. Общий размер государственной поддержки превысил 1 миллиард рублей, сообщает Минэкономики республики.
Среди регионов Татарстан занял 4-е место. В этот рейтинг также вошли Краснодарский край, Удмуртская Республика, Республика Крым и Ростовская область.
Помимо этого, Татарстан получил еще 4 награды за поддержку малого и среднего предпринимательства в следующих номинациях:
— «Цифровой лидер» — лидерство среди регионов второй год подряд;
— «Масштаб» — более 50% объема микрозаймов выданы через цифровой сервис;
— «Новатор» — цифровой функционал предоставления поручительств и займов;
— «СВОих не бросаем» — предоставление микрозаймов по специальными продуктовым решениям для участников СВО и членов их семей.
