Роспотребнадзор изъял из продажи более 13 кг продукции в казанском магазине LeFraktal

В торговой точке реализовывались микродозинги в капсулах (в том числе с красными мухоморами), растительные экстракты и пряники с ежовиком

Роспотребнадзор по Татарстану провел внеплановую выездную проверку казанского магазина LeFraktal, принадлежащего ИП Нигматуллину. В торговой точке реализовывались микродозинги в капсулах (в том числе с красными мухоморами), растительные экстракты, шоколадные батончики с растительными добавками и пряники с ежовиком. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Оказалось, что у продавца нет нужных документов на товары — не было ни маркировки, ни бумаг, подтверждающих безопасность продукции. Кроме того, предприниматель не проверял качество и безопасность продуктов в лаборатории, как того требуют правила.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В результате проверки с реализации сняли 46 партий пищевой продукции общим весом свыше 13 кг. Вся изъятая продукция признана необоротоспособной из‑за отсутствия маркировки и документов. На владельца магазина составили протоколы о нарушениях. Теперь дело будет рассматривать суд.

Наталья Жирнова