РЖД прогнозирует потери в 55 млрд рублей из-за снижения перевозок угля

Планировалось нарастить объемы на 20 млн тонн по сравнению с 2024 годом, однако за 10 месяцев текущего года заявленные объемы так и не были предъявлены

Замгендиректора РЖД Ирина Магнушевская сообщила о значительных финансовых потерях компании в связи с недопоставками угля в западном направлении, сообщает ТАСС. По ее словам, по итогам года убытки могут составить 55 млрд рублей.

В ходе заседания Госсовета по энергетике Магнушевская отметила, что компания готовилась к увеличению поставок угля согласно требованиям Минэнерго. Планировалось нарастить объемы на 20 млн тонн, по сравнению с 2024 годом. Однако за 10 месяцев текущего года заявленные объемы так и не были предъявлены к перевозке.

Ситуация усугубилась тем, что поставки угля в западном направлении демонстрируют отрицательную динамику. По сравнению с показателями 2024 года наблюдается снижение на 1,4 млн тонн.

— Подготовили все свои производственные ресурсы для обеспечения заявленного грузопотока, вместе с тем по итогам 10 месяцев эти объемы не предъявляются, — сказала Магнушевская.

Наталья Жирнова