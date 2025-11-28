Кафе «Столица» в Аксубаево закрыли на 30 суток из-за нарушений СанПиНа

В продукции кафе, в частности в роллах «Филадельфия», а также на рабочем инвентаре и одежде персонала была обнаружена кишечная палочка

В поселке Аксубаево приостановлена работа кафе «Столица», принадлежащего ИП М.В. Гнусаревой. Причиной стали серьезные нарушения санитарных требований и случай отравления посетителя, сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.



После обращения посетителя с кишечной инфекцией специалисты провели эпидемиологическое расследование. В ходе проверки выяснилось, что в заведении не проводился производственный контроль, отсутствовал специальный уборочный инвентарь, а сотрудники работали без необходимых медицинских осмотров и вакцинации. Ситуация усугубилась тем, что в продукции кафе, в частности в роллах «Филадельфия», а также на рабочем инвентаре и одежде персонала были обнаружена кишечная палочка. Кроме того, в заведении нарушались правила хранения личных вещей сотрудников, не проводились мероприятия по дератизации и дезинсекции.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По решению Аксубаевского районного суда деятельность кафе приостановлена на 30 суток. У посетителя диагностированы гастроэнтерит и колит неуточненного происхождения. Ранее в Нижнекамске на 90 суток приостановили работу пекарни «Хлеб и точка».

Наталья Жирнова