Суд Татарстана вынес новое решение о «раскулачивании» экс-замглавы Ростехнадзора Приволжья

Вынесенное в декабре 2024 года решение райсуда отменили, но иск Альберта Суяргулова вновь удовлетворили

Фото: Дарья Пинегина

В скором времени на исполнение к судебным приставам Верхнеуслонского района могут поступить исполнительные листы по обращению в пользу государства имущества бывшего замглавы Приволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова. Накануне Верховный суд Татарстана постановил — забрать у него недвижимость в поселке Никольский, ранее приобретенную за 4,6 млн рублей.

Как сообщили «Реальному времени» участники процесса, по факту вчерашнее решение апелляционной инстанции в резолютивной части повторяет позицию постановления Авиастроительного райсуда Казани от 19 декабря 2024 года. Тогда районный суд дал добро на «раскулачивание» Игонова, удовлетворив иск прокурора Татарстана Альберта Суяргулова в полном объеме.

Апелляционный процесс по жалобе защиты бывшего госчиновника затянулся на несколько месяцев. Стороны представили несколько новых документов, и в итоге коллегия рассматривала дело по правилам первой инстанции, то есть по существу. А такой порядок, как пояснили стороны журналисту «Реального времени», предусматривает при вынесении любого итогового решения в апелляции отмену постановления первой инстанции. Что и произошло накануне.

предоставлено источником "Реального времени"

Комментировать результат процесса адвокат ВИП-ответчика Роберт Сагдеев вчера не стал, но сообщил — будет подана кассационная жалоба.

Напомним, предметом прокурорского иска стали приобретения Игонова 2012 года: недостроенный дом с участком в Верхнеуслонском районе, а также доли еще в четырех участках и трех недостроенных нежилых строениях с привлечением кредита Сбербанка в 1,7 млн рублей. На тот момент ответчик еще служил на офицерской должности в ФСБ, поэтому в качестве третьего лица к рассмотрению гражданского дела привлекли региональное управление этой службы, представитель которого претензии к бывшему сотруднику поддержал.

Сам Александр Игонов называл иск несостоятельным и абсолютно незаконным: «Я не самоубийца — декларировать имущество, не имея возможность его подтвердить. Тогда проводилась бы служебная проверка. Но ничего этого не было».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Районный суд разбирался в этой истории долго, и в итоге постановил — изъять никольские активы в пользу Росимущества, согласившись с позицией надзорного ведомства — официальные доходы чекиста не позволяли приобрести подобную недвижимость.

Уже после вынесения этого решения дошел до финала и уголовный процесс по обвинению бывшего замглавы Ростехнадзора Приволжья в ряде преступлений. Громкое экономическое дело МВД Татарстана в семи эпизодах Вахитовский суд Казани сократил до трех, причем по двум оправдал обвиняемых. Тем не менее полностью отрицавший вину Александр Игонов получил срок в 6,5 года колонии общего режима за аферу с хищением 5,2 млн рублей за навязанные фирме «Группа «Энергострой», как генподрядчику работ на объекте «Татэнерго», услуги «Спектрстроя» по строительному аудиту и превышение полномочий с таким же навязыванием чужих услуг крупному предприятию Закамья. Двое других фигурантов также получили реальные сроки в 5,5 года.

В данный момент этот приговор оспаривается. Примечательно, что под арестом по уголовному делу остаются те же никольские активы бывшего чиновника.