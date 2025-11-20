Самозанятые принесли Татарстану 10 млрд рублей

По последним данным, которые представил Леонид Якунин на заседании президиума Госсовета, в регионе зарегистрировано более 432 тыс. самозанятых

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане продолжает развиваться институт самозанятых граждан. По последним данным, которые представил Леонид Якунин на заседании президиума Госсовета, в регионе зарегистрировано более 432 тыс. самозанятых, которые сформировали свыше 173 млн чеков. Общий доход самозанятых составил более 272 млрд рублей, а сумма уплаченных налогов достигла 10,3 млрд рублей.

Якунин отметил, что в прошлом году Фонд поддержки предпринимательства Татарстана предоставил 57 микрозаймов на общую сумму 16,4 млн рублей в рамках программы «Самозанятые». Гарантийный фонд выдал 25 поручительств на сумму 2,9 млн рублей, а также привлек 6,7 млрд рублей под госгарантии в 2025 году.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин отметил необходимость дальнейшего совершенствования налогового режима для самозанятых. Особое внимание будет уделено правовому регулированию деятельности ремесленников.

Уже дано поручение разработать проект закона, который определит правовой статус ремесленников и перечень их продукции, не подлежащей обязательной маркировке.



Наталья Жирнова