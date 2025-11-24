В Госдуме предложили увеличить штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях до 1 млн рублей

Согласно информации, предлагаемые размеры штрафов различаются в зависимости от статуса нарушителя

Фото: Артем Дергунов

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный направил на согласование в Верховный суд, Генпрокуратуру, Минюст и МВД законопроект об увеличении штрафов за размещение рекламы в запрещенных социальных сетях. Максимальная сумма штрафа может достичь 1 млн рублей, сообщают «Известия».

Напомним, 1 сентября 2025 года в России вступил полный запрет на рекламу в заблокированных соцсетях. Штрафы составят от 2,5 тыс. рублей для физлиц до 500 тыс. рублей для юрлиц. Подробнее о том, как оценивали новый закон бизнес и блогеры, — в материале «Реального времени».



Выборный пояснил, что действующий размер штрафа — 2,5 тыс. рублей — не оказывает сдерживающего эффекта. По его словам, для блогеров эта сумма выглядит символической на фоне доходов от рекламных интеграций.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Согласно информации , предлагаемые размеры штрафов различаются в зависимости от статуса нарушителя. Для физлиц они составят от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, для должностных лиц — от 80 тыс. до 150 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, поддержал инициативу, подчеркнув, что мера ответственности должна соответствовать масштабам нарушений и получаемой от них экономической выгоде. Он отметил, что цель закона — способствовать формированию культуры ответственности в медиасреде.

Напомним, что в России появится интерактивная карта наружной рекламы.

Наталья Жирнова