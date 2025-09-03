Рустам Минниханов: «Ученые республики внесли огромный вклад в дело снабжения фронта»

В Казани прошло торжество в честь 80-летия КазНЦ РАН

Фото: Динар Фатыхов

«Символично, что Казанский научный центр встречает свой юбилей в Год защитника Отечества», — с таких слов свое приветственное слово начал раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественном собрании в честь 80-летия ФИЦ «Казанский научный центр РАН». Он отметил, что история центра неразрывно связана с периодом Великой Отечественной войны, а ученые внесли большой вклад в поддержку фронта. Помимо этого, на событии он вручил Арбузовскую премию венгерскому ученому. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Сегодня это уникальная научная организация»

Свое 80-летие в этом году отмечает Казанский научный центр РАН. Торжественная церемония состоялась в новом здании театра Камала. В ней приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Символично, что Казанский научный центр встречает свой юбилей в Год защитника Отечества. Его история неразрывно связана с периодом тяжелейших испытаний, великого труда и ратного подвига, выпавших на долю нашего народа в борьбе с нацистской Германией. Решение об эвакуации Президиума Академии наук Советского Союза в столицу Татарстана было принято правительством уже 16 июля 1941 года, — отметил раис.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он указал, что в военные годы в Казани работали сотрудники 33 ведущих отечественных научных учреждений, в том числе и будущие нобелевские лауреаты.

— Работая бок о бок со своими блистательными коллегами, ученые республики внесли огромный вклад в дело снабжения фронта и тыла важными для обороны страны научно-техническими разработками. Мы по праву можем сказать, что в годы Великой Отечественной войны через столицу Советской Татарии проходила линия научной обороны нашего государства, — сказал Минниханов.

Министр науки России Валерий Фальков в своем письме подчеркнул, что КазНЦ РАН является одним из крупнейших в стране и внес большой вклад в развитие отечественной науки.

— Казанский научный центр Российской академии наук прошел большой и славный путь развития. В разные годы в институтах, которые сегодня входят в состав центра, трудились великие ученые, такие как Александр Арбузов, Петр Кирпичников, Евгений Завойский, Максут Зарипов и другие. Сегодня это уникальная научная организация, которая сумела сохранить и приумножить опыт выдающихся исследователей, — отметил в письме Фальков.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Центр играет роль форпоста Российской академии наук»

Также в ходе церемонии раис Татарстана вручил профессору Будапештского университета технологии и экономики Дьёрдю Кеглевичу Арбузовскую премию за выдающийся вклад в развитие химии фосфорорганических соединений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кеглевич в свою очередь поблагодарил Рустама Минниханова и членов комитета премии за полученную награду.

Кроме того, раис вручил медали и благодарности еще восьми деятелям науки.

— В настоящее время Казанский научный центр играет роль форпоста Российской академии наук не только в масштабах Татарстана, но и всего Приволжского федерального округа и стабильно входит в число ведущих исследовательских организаций России, — подчеркнул Минниханов.

В Казани появится научный кампус мирового уровня

Сегодня также стало известно о планах создать научный кампус мирового уровня на базе КазНЦ РАН. Рустам Минниханов анонсировал новый проект.

— Он призван объединить разрозненные научные подразделения на одной территории с современной инфраструктурой. Это придаст мощный импульс междисциплинарным исследованиям и прикладным изысканиям, а также будет способствовать формированию нового полюса притяжения талантливой молодежи в науку, — сказал раис.

По словам Минниханова, для реализации проекта уже выбрали участок. Однако при этом необходима помощь федеральных коллег из Министерства науки и высшего образования России.