Казанцы заметили в небе над городом редкий природный феномен — паргелий

Паргелий, также известный как ложное солнце, представляет собой оптический эффект

Фото: Людмила Губаева

Сегодня жители Казани стали свидетелями необычного природного явления — раздвоения Солнца. Паргелий, также известный как ложное солнце, представляет собой оптический эффект, возникающий вследствие преломления света в кристаллах льда в атмосфере.

Такое зрелище считается довольно редким и вызывает большой интерес среди наблюдателей природы. Обычно оно возникает при низких температурах воздуха и специфическом расположении ледяных частиц в облаках.

Ранее «Реальное время» писало, что сегодня в Татарстане похолодает до -29 градусов.



Ариана Ранцева