Раис Татарстана вручил профессору Дьёрду Кеглевичу Арбузовскую премию
Кроме того, раис вручил медали и благодарности еще восьми деятелям науки
Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил профессору Будапештского университета технологии и экономики Дьёрду Кеглевичу Арбузовскую премию за выдающийся вклад в развитие химии фосфорорганических соединений. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» с торжественной церемонии вручения, которая в эти минуты проходит в новом здании театра Камала. В этом году мероприятие приурочено к 80-летию академии.
Кеглевич в свою очередь поблагодарил Рустама Минниханова и членов комитета премии за полученную награду.
Кроме того, раис вручил медали и благодарности еще восьми деятелям науки.
— В настоящее время Казанский научный центр играет роль форпоста Российской академии наук не только в масштабах Татарстана, но и всего Приволжского федерального округа и стабильно входит в число ведущих исследовательских организаций России, — подчеркнул Минниханов.
Раис также анонсировал создание научно-образовательного кампуса мирового уровня.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».