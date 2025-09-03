Раис Татарстана вручил профессору Дьёрду Кеглевичу Арбузовскую премию

Кроме того, раис вручил медали и благодарности еще восьми деятелям науки

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил профессору Будапештского университета технологии и экономики Дьёрду Кеглевичу Арбузовскую премию за выдающийся вклад в развитие химии фосфорорганических соединений. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» с торжественной церемонии вручения, которая в эти минуты проходит в новом здании театра Камала. В этом году мероприятие приурочено к 80-летию академии.

Кеглевич в свою очередь поблагодарил Рустама Минниханова и членов комитета премии за полученную награду.

Кроме того, раис вручил медали и благодарности еще восьми деятелям науки.

— В настоящее время Казанский научный центр играет роль форпоста Российской академии наук не только в масштабах Татарстана, но и всего Приволжского федерального округа и стабильно входит в число ведущих исследовательских организаций России, — подчеркнул Минниханов.

Раис также анонсировал создание научно-образовательного кампуса мирового уровня.

Елизавета Пуншева