Бактерии группы кишечной палочки выявлены в пятерке популярных марок икры

Также установлено, что количество жидкости («джуса»), выделившейся из лопнувших икринок, значительно превышает норму, установленную стандартом Роскачества

Фото: Мария Зверева

Роскачество провело исследование, в ходе которого были выявлены бактерии группы кишечной палочки в икре лососевых пяти торговых марок. Несмотря на наличие бактерий, во всей исследованной продукции отсутствуют опасные патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу и стафилококк, а также паразиты и их личинки, рассказали РИА «Новости».

Проверялась продукция следующих торговых марок: «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное Золото», «Деликатеска», «Красная икра», «Очень Нежная», «365 дней», «Камчатское море», «Меридиан», «Москва на Волне», «Путина», «Ашан», «Корсаков», «Тунгутун», «Авача», «Вкусвилл», «Сахалинский Икорный Дом», «МорМер», «Тунайча», «Горчаков», Metro Chef.

В частности, бактерия была найдена в продуктах пяти компаний: «Московского рыбокомбината», «Русского моря», «Красного золота», «Деликатески» и «Красной икры». Помимо этого, обнаружено превышение нормы общей бактериальной обсемененности (КМАФАнМ) в икре марок «МорМер» и «Горчаков».



Кроме того, отмечено превышение количества дрожжей в продукте марки «Москва на Волне». Во вкусах некоторых образцов отмечены посторонние оттенки вкуса и запаха, среди которых горечь, острота и кисловатый привкус. Эти показатели являются нарушением требований стандарта Роскачества, хотя формально продукты изготовлены по техническим условиям (ТУ).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Также установлено, что количество жидкости (джуса), выделившейся из лопнувших икринок, значительно превышает норму, установленную стандартом Роскачества. По результатам исследований, эта проблема затронула продукцию двенадцати брендов, уровень содержания джуса колебался от 1,6 до 9,3%, тогда как максимальное значение должно составлять 1%.



Отдельно отмечается случай марки «Авачи», где по маркировке заявлена икра горбуши, однако генетический тест показал, что продукт изготовлен из более дорогостоящего вида икры — кетовой. Эксперты считают это следствием производственной ошибки.

Производители отреагировали оперативно: некоторые заявили о проведении внутренней проверки качества сырья и продукции, повышении уровня контроля качества и дополнительного обучения персонала. В частности, торговая сеть Metro обратилась к своему поставщику марки «Горчаков», а ретейлер «Ашан» провел дополнительные мероприятия совместно с производителем марок «Ашан» и «Авача».

По итогам исследования ряд производителей сообщил о проведении внутренних проверок, усилении контроля качества продукции и дополнительной работе с персоналом. Торговая сеть Metro направила запрос поставщику марки «Горчаков», ретейлер «Ашан» провел корректирующие мероприятия с производителями марок «Ашан» и «Авача».

Ранее сообщалось, что производство красной икры в России увеличилось на 30—35% в 2025 году.

Ариана Ранцева