Горздрав Казани рассказал, как будут работать больницы и поликлиники в последние выходные 2025 года

Заболеваемость ОРВИ превысила эпидемиологический порог на 23,5%

Фото: Динар Фатыхов

Участковые поликлиники столицы Татарстана продлят прием вызовов на дому до 19 часов в субботу и воскресенье, 27 и 28 декабря 2025 года. Эти меры связаны с увеличением числа заболевших острыми респираторными инфекциями. Об этом сообщает Горздрав Казани в своем телеграм-канале.

Заболеваемость ОРВИ превысила эпидемиологический порог на 23,5% на последней неделе перед Новым годом. Рост зафиксирован во всех возрастных категориях горожан.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана сообщил, что заболеваемость гриппом превысила эпидпорог на 11%.



Ариана Ранцева