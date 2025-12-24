Правительство Татарстана выделило 150 млн рублей на реконструкцию ФАПов

В Татарстане насчитывается 1663 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Согласно заявлению министра здравоохранения Альмира Абашева, озвученному на XVII заседании Государственного Совета, треть этих учреждений находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в срочном ремонте.

В следующем году начнется реализация программы обновления объектов сельской медицины. Уже запланировано проведение ремонтных работ в 33 ФАПах, расположенных в 16 районах республики. Объем финансирования составит 150 миллионов рублей.

Министерство рассчитывает завершить ремонтные мероприятия в ближайшие пять лет.

Программа реконструкции включает улучшение санитарных норм и стандартов помещений, обновление медицинского оборудования и создание оптимальных условий для пациентов и персонала.

В ноябре «Реальное время» писало, что в Татарстане завершили строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов.

Ариана Ранцева