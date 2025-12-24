50% жителей Казани хотя бы раз получали предложение снова устроиться на прежнее рабочее место

Работников с богатым опытом работы зовут на старое место чаще, чем молодых до 34 лет

Фото: Максим Платонов

Несмотря на высокую активность работодателей, большинство из них сталкиваются с отказами, несмотря на наличие предложений о возвращении. Согласно опросам, около 50% жителей Казани когда-либо получали такие предложения, однако отказов больше, чем согласий. Женщины чаще приглашают своих коллег вернуться — 56% против 44% среди мужчин, однако и отказываются от предложений активнее.

Работников с богатым опытом работы зовут на старое место чаще, чем молодых до 34 лет. Особенно много тех, кого уговаривают вернуться, среди респондентов с доходом от 150 тысяч рублей в месяц — их доля составляет 57%, однако именно они возвращаются реже всех.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Работники чаще соглашаются вернуться, если предыдущий работодатель предлагает достойную зарплату. Ключевыми факторами эффективности возврата считаются стабильность предприятия и хорошие отношения в коллективе. В то же время те, кто отвергает предложения о возвращении, указывают в качестве главных причин низкий заработок и неудовлетворительные условия труда.

На сегодняшний день около 26% респондентов готовы вернуться к своему бывшему месту работы. Наиболее открыты к предложениям сотрудники в возрасте 35–45 лет — их готовность составила 32%. Главным условием их возвращения является повышение зарплаты — об этом сообщили 53% опрошенных. На втором месте — улучшение условий труда (12%), и на третьем — смена руководства (7%).

Ариана Ранцева