В Татарстане запретили продажу энергетиков в социальных учреждениях

Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года

Фото: Артем Дергунов

Депутаты Государственного Совета Татарстана приняли закон, запрещающий продажу энергетиков в школах, больницах, культурных заведениях и спортсооружениях. Ограничения коснутся также мест массовых мероприятий.

Закон направлен на защиту здоровья детей и молодежи, снижая риски сердечно-сосудистых заболеваний, нервных расстройств и снижения академической успеваемости. Нарушение запрета повлечет штрафы: граждане заплатят от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, юридические лица — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Предприниматели смогут распродать остатки товаров и адаптироваться к новым правилам. Ранее аналогичные меры были приняты в Перми и Мурманской области, а Госдума рассматривает введение штрафов до полумиллиона рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним.

Ранее Госсовет Татарстана поддержал введение штрафов за продажу энергетиков.



Ариана Ранцева