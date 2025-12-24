В Татарстане заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог на 11%

Среди выявленных возбудителей подавляющую долю занимает вирус гриппа типа A

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

С 15 по 21 декабря 2025 года зарегистрировано 25 640 случаев заболеваний, что существенно превышает эпидемиологический порог, сообщили в Роспотребнадзоре Татарстана.

Среди выявленных возбудителей подавляющую долю занимает вирус гриппа типа A(H3N2). Его выявили в 81,5% зарегистрированных случаев заболеваний. Это означает, что именно этот штамм становится основным источником распространения инфекции.

Количество случаев заражения COVID-19 остается стабильным и составляет всего 283 новых инфицированных за отчетную неделю. Этот показатель практически не отличается от предыдущей недели и на 47,8% меньше показателей соответствующего периода 2024 года.

Ранее «Реальное время» писало, что в Елабужской ЦРБ вслед за Казанью ввели масочный режим в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.



Ариана Ранцева