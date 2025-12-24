В среду истекает дисквалификация Валиевой, отстраненной за допинг

С 25 декабря фигуристка имеет право выступать на официальных турнирах

Сегодня, 24 декабря, истекает срок дисквалификации Камилы Валиевой. Российская фигуристка была отстранена за нарушение антидопинговых правил.

С 25 декабря Камила Валиева имеет право выступать на официальных турнирах.

Уроженка Казани была дисквалифицирована в январе 2024 года сроком на четыре года. В феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине стало известно о нахождении запрещенного триметазидина в допинг-пробе фигуристки. Расследование по делу растянулось до двух лет.

По итогам разбирательств, Валиева была дисквалифицирована до 25 декабря 2025 года и лишена золотых медалей Олимпиады, чемпионатов Европы и России.

Недавно фигуристка официально вернулась к профессиональным тренировкам, уйдя из группы тренера Этери Тутберидзе. Сейчас Валиева занимается в школе Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской.

Зульфат Шафигуллин