МИД РФ призвал возобновить прямое авиасообщение с США

Официальные российские структуры выразили готовность начать переговоры с американским руководством без предварительных условий и искусственно созданных барьеров

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Заместитель директора Департамента Северной Америки Министерства иностранных дел России Александр Гусаров выразил мнение о необходимости срочного открытия регулярного авиасообщения между Россией и Соединенными Штатами Америки. Такое решение могло бы стать важным индикатором улучшения двусторонних взаимоотношений, пишет «Интерфакс».

Дипломат подчеркнул, что открытие неба имеет большое значение как символ нормального взаимодействия наших государств. США готовы предложить действенный механизм возобновления регулярных перевозок.

При этом представитель ведомства указал, что именно санкции, принятые администрацией США в 2022 году, ограничивали использование американского воздушного пространства российскими авиакомпаниями, нанося ущерб конкурентоспособности самих американских перевозчиков.

Россия в этом году передала авиационным властям США предложения с «действенным алгоритмом перезапуска авиасообщения», сообщил глава департамента Северной Атлантики.

Ариана Ранцева