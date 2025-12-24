За прошедшую ночь с улиц Казани вывезли почти 9 тысяч тонн снега
Общий объем вывоза снега в Казани превысил 62 тысячи тонн
За прошедшую ночь в столице Татарстана было задействовано 712 единиц специализированной техники и 615 дорожных рабочих для очистки улично-дорожной сети. Общее количество вывезенного снега составило около 8,8 тысячи тонн. Кроме того, коммунальные службы использовали порядка 1028 тонн противогололедных материалов, включая 405 тонн реагентов и 623 тонны песко-соляной смеси, сообщили в мэрии.
Сегодня днем планируется привлечь к работам по расчистке еще 368 единиц техники и 527 сотрудников коммунальных служб.
Общий объем собранного и вывезенного снега с начала зимы достиг отметки в 62 тысячи тонн, а общий расход противогололедных материалов составляет 14,6 тысячи тонн.
Ранее за сутки с дорог Казани вывезли 385 тонн снега и обработали дороги реагентами.
