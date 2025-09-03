Минниханов анонсировал создание научно-образовательного кампуса мирового уровня

Он призван объединить разрозненные научные подразделения на одной территории с современной инфраструктурой

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов анонсировал создание научного кампуса мирового уровня в составе КазНЦ РАН. Об этом он рассказал во время церемонии вручения Арбузовской премии, которая в эти минуты проходит в новом здании театра Камала.

— Он призван объединить разрозненные научные подразделения на одной территории с современной инфраструктурой. Это придаст мощный импульс междисциплинарным исследованиям и прикладным изысканиям, а также будет способствовать формированию нового полюса притяжения талантливой молодежи в науку, — сказал раис.

По словам Минниханова, для реализации проекта уже выбрали участок. Однако при этом необходима помощь федеральных коллег из Министерства науки и высшего образования России.

Ранее стало известно, что Рустам Миннихано вручил профессору Будапештского университета технологии и экономики Дьёрду Кеглевичу Арбузовскую премию за выдающийся вклад в развитие химии фосфорорганических соединений.



Елизавета Пуншева