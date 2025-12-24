Киргизия опровергла введение запрета на въезд россиян по внутренним паспортам

Никаких изменений относительно порядка въезда россиян в страну не предусмотрено

Фото: Динар Фатыхов

Министерство иностранных дел Киргизии официально заявило, что республика не планирует ограничивать въезд граждан России с использованием внутренних паспортов начиная с 1 января 2026 года. Информация о намерениях изменить правила пересечения границы оказалась недостоверной, пишет ТАСС.

Пресс-служба внешнеполитического ведомства подчеркнула, что никаких изменений относительно порядка въезда россиян в страну не предусмотрено. В ближайшее время планируется публикация подробного разъяснения по данному вопросу.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о соглашении с Киргизией по режиму поездок граждан.



Ариана Ранцева