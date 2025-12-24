Сегодня в Татарстане похолодает до -29 градусов

Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северный, северо-восточный 5—10 м/с. Утром ожидается от -24 до -29 градусов, днем — от -18 до -23 градусов, в восточных районах местами от -24 до -27 градусов. На дорогах гололедица.

Галия Гарифуллина