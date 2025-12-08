Фармкомпанию КРКА оштрафовали на 1 млн рублей за неисполнение предписания ФАС

Антимонопольная служба обязала компанию за месяц установить обоснованные цены на все варианты дозировок лекарства «Ко‑Дальнева»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила штраф на фармацевтическую компанию КРКА за частичное неисполнение выданного ей предписания. Об этом сообщает пресс-центр службы.

ФАС обязала КРКА за месяц установить обоснованные цены на все варианты дозировок лекарства «Ко‑Дальнева». Этот препарат применяют при повышенном давлении, и у него нет аналогов. Компания выполнила требование лишь частично: цены скорректировали только для четырех из шести дозировок.

Такое частичное неисполнение предписания расценивается как нарушение антимонопольного законодательства. По этой причине на организацию был наложен штраф. На текущий момент общая сумма штрафов, наложенных на КРКА, составила 1 млн рублей. Ранее ФАС раскрыла картель при поставке лекарств на 812 млн рублей.

Наталья Жирнова