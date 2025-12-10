Рустам Минниханов обсудил с представителями ОАЭ наращивание торгово‑экономического сотрудничества

Особую роль в укреплении связей раис Татарстана отвел общему религиозному фактору — исламу

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов принял участие в 12-м заседании Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Российскую сторону возглавил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, эмиратскую — министр экономики ОАЭ Абдалла бин Тук Аль‑Маарри.

Рустам Минниханов поделился опытом Татарстана в развитии сотрудничества с ОАЭ, в том числе в сферах исламского банкинга, индустрии халяль и мусульманского образования. При этом он отметил, что товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году — $193 млн — оставляет пространство для роста.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Глава республики обозначил приоритетные направления: привлечение эмиратских инвестиций в татарстанские проекты и развитие сельского хозяйства с применением биотехнологий. Еще одним важным вектором взаимодействия Рустам Минниханов назвал инновационные технологии и цифровизацию. В качестве примера он привел успешный опыт сотрудничества с Катаром, где планируется открытие центра IT‑проектов. По аналогии можно создать площадку для продвижения цифровых решений, разработанных в Татарстане, и в ОАЭ. Он рассказал о льготах для инвесторов — налоговых, таможенных и коммерческих преференциях, а также о регулярной презентации региональной продукции на выставке Gulfood в Дубае.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Особую роль в укреплении связей Рустам Минниханов отвел общему религиозному фактору — исламу.

— Татарстан сегодня — один из самых активных регионов в деле сотрудничества со странами исламского мира. Ежегодной федеральной стратегической площадкой стал Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», — заявил Миниханов.

Напомним, что глава Татарстана предложил ОАЭ кооперацию в сфере высоких технологий.

Наталья Жирнова