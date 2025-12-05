В России ожидается снижение темпов строительства торговых центров в 2026 году

Фото: Динар Фатыхов

По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, в следующем году прогнозируется существенное замедление темпов ввода торговых центров в России. Основной причиной такого тренда называют рост стоимости строительства и отделочных работ, а также изменения в потребительском поведении на фоне активного развития электронной коммерции.

Аналитики отмечают, что на рынке появляются преимущественно проекты районного формата с общей арендной площадью до 20 тысяч квадратных метров.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Больше всего строительство сократится в столицах. В Москве ожидается падение на 29% — до 159 тысяч квадратных метров. В Санкт-Петербурге ситуация еще серьезнее: снижение составит 86%, до 16 тысяч квадратных метров. Зато 2025 год стал рекордным для рынка. За 11 месяцев открыли 53 новых торговых центра. До конца года запустят еще три. Общий объем построенных площадей достигнет 647 тысяч квадратных метров — это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

На конец сентября 2025 года общий объем складских площадей в России достиг 70,9 млн кв. м, свидетельствуют данные IBC Real Estate, которые есть в распоряжении «Реального времени». 3,1% от этого, или 2,2 млн кв. м, приходятся на Казань, что делает ее одним из ключевых региональных логистических хабов. Здесь наблюдается рекордная доля свободных площадей класса A и B, которая составляет 4,1%. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова