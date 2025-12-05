Новости бизнеса

18:39 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

1 800 организаций в Татарстане игнорируют требования системы «Честный знак»

17:35, 05.12.2025

Только 34 организации и ИП работают в сфере сельского хозяйства по закону

1 800 организаций в Татарстане игнорируют требования системы «Честный знак»
Фото: Мария Зверева

Управление Россельхознадзора по Татарстану сообщило о масштабном нарушении требований маркировки в сельскохозяйственном секторе региона. По данным ООО «Оператор-ЦРПТ», из 1 848 действующих организаций и ИП в сфере сельского хозяйства не зарегистрированы в государственной информационной системе мониторинга (ГИС МТ) 1 814 участников оборота товаров.

Сообщается, что проблема касается маркировки лекарств для животных. По закону все, кто работает в сельском хозяйстве, обязаны регистрироваться в этой системе и сообщать о своих действиях с ветеринарными препаратами. Такая регистрация нужна для того, чтобы следить за качеством продуктов и защищать здоровье людей. Тем, кто не выполнит требования, грозят штрафы и запрет на продажу своей продукции.

Ранее сообщалось, что в Казани убрали более 150 незаконных торговых точек за 10 месяцев.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Бизнес Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть605.8
  • Нижнекамскнефтехим80.45
  • Казаньоргсинтез64.5
  • КАМАЗ86.4
  • Нижнекамскшина38.2
  • Таттелеком0.599