1 800 организаций в Татарстане игнорируют требования системы «Честный знак»

Только 34 организации и ИП работают в сфере сельского хозяйства по закону

Фото: Мария Зверева

Управление Россельхознадзора по Татарстану сообщило о масштабном нарушении требований маркировки в сельскохозяйственном секторе региона. По данным ООО «Оператор-ЦРПТ», из 1 848 действующих организаций и ИП в сфере сельского хозяйства не зарегистрированы в государственной информационной системе мониторинга (ГИС МТ) 1 814 участников оборота товаров.

Сообщается, что проблема касается маркировки лекарств для животных. По закону все, кто работает в сельском хозяйстве, обязаны регистрироваться в этой системе и сообщать о своих действиях с ветеринарными препаратами. Такая регистрация нужна для того, чтобы следить за качеством продуктов и защищать здоровье людей. Тем, кто не выполнит требования, грозят штрафы и запрет на продажу своей продукции.

Ранее сообщалось, что в Казани убрали более 150 незаконных торговых точек за 10 месяцев.

Наталья Жирнова