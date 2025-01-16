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ООО Аудэкс

Аудит, консалтинг и юридические услуги

Общая информация

Руководитель Гимадутдинов Айрат Фердинандович

Компания «Аудэкс» работает в сфере аудита и консалтинга c 1994 г.

Основные направления деятельности:
— Аудиторские услуги для бизнеса
— Налоговые консультации
— Юридические услуги
— Услуги по МСФО
— Оценка
— Обучение

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Сафьян, 8
  • Телефон: (843) 558-09-78
  • Email: info@crowe-audex.ru
  • Сайт: https://www.audex.ru/

Дата последнего обновления: 16.01.2025


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