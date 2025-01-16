ООО Аудэкс
Общая информация
Руководитель — Гимадутдинов Айрат Фердинандович
Компания «Аудэкс» работает в сфере аудита и консалтинга c 1994 г.
Основные направления деятельности:
— Аудиторские услуги для бизнеса
— Налоговые консультации
— Юридические услуги
— Услуги по МСФО
— Оценка
— Обучение
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Сафьян, 8
- Телефон: (843) 558-09-78
- Email: info@crowe-audex.ru
- Сайт: https://www.audex.ru/
Дата последнего обновления: 16.01.2025