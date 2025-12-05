Бенефициара «Волгадорстроя» Айрата Миннуллина оставили в СИЗО Казани

Апелляционная инстанция посчитала законным арест ВИП-дорожника по делу о хищениях 2,4 млрд рублей при строительстве М-12

Фото: Динар Фатыхов

Три недели в СИЗО Казани провел учредитель и бывший директор компании «Волгадорстрой» Айрат Миннуллин до того, как жалоба на его арест дошла до Верховного суда Татарстана. Одним из ключевых доводов защиты в пользу более мягкой меры пресечения была и остается предпринимательская деятельность получателя миллиардных господрядов, однако Верховный суд РТ признал арест Миннуллина законным, — передает журналист «Реального времени».

Напомним, дело против неустановленных лиц из числа руководителей «Волгадорстроя» (далее — ВДС) 6 ноября сего года возбудили в 4-м отделе Следкома по РТ — по мошенничеству на 2 млрд 425 млн рублей и двум эпизодам растраты в особо крупном размере с общим ущербом в 7 млн рублей. 10-го сотрудники ФСБ и СК задержали Миннуллина перед вылетом в Ялту (билеты у него были куплены и на обратный рейс в Казань), 12-го Вахитовский суд Казани арестовал его на срок до 6 января 2026 года.

По озвученной в суде версии силовиков, с 3 апреля 2023 года по 11 июня 2025-го неустановленные руководители ВДС в рамках договора с СК «Автодор» по производству комплекса работ на участке Дюртюли — Ачи трассы М-12 «Восток» (Казань — Екатеринбург) похитили вышеназванную сумму в миллиардах путем перечисления авансовых платежей в компанию «Инвест Капитал» за якобы имевшие место дополнительные объемы работ, однако в последующем эти «дополнения» были изъяты из отчетов, а авансы не возвращены.

Кроме того, по мнению следствия, руководители ВДС на строительстве того же объекта с 1 июня по 2 октября 2023 года растратили 3,6 млн и 2,99 млн, полученные в качестве ассигнований из Фонда национального благосостояния. По документам, они ушли в контролируемую Миннуллиным организацию «Мосты и водоотводные сооружения», следствие считает — оснований для перечисления не было.

На заседании райсуда подозреваемый подчеркивал — бежать не собирался, в отношении него с октября действует запрет на выезд за пределы РФ по решению арбитражного суда.

«Никаких действий, направленных на нецелевое расходование средств, либо злоупотреблений при производстве работ, ни мной, ни другими работниками не совершалось», — отмечал Айрат Миннуллин, высказывая мнение, что проблемы у «Волгадорстроя» возникли лишь из-за того, что ряд кредиторов одновременно подали на банкротство. А в результате компания, имея и коллектив, и технику, просто не смогла выполнить свои обязательства.



