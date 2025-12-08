Трамп недоволен сделкой Netflix с Warner Bros

Президент США заявил о своем намерении лично участвовать в процессе принятия решения относительно предлагаемой сделки Netflix по приобретению Warner Bros

Президент США Дональд Трамп назвал недавнюю сделку Netflix с Warner Bros «потенциальной проблемой».

Он предупредил, что это слияние «может стать проблемой» из-за значительного увеличения рыночной доли стримингового гиганта. Хотя Трамп похвалил Netflix за «феноменальную работу» и назвал ее гендиректора Теда Сарандоса «замечательным человеком», он отметил, что текущая большая доля рынка Netflix еще сильнее возрастет после присоединения активов Warner Bros, пишет РБК.

— Это должны решать экономисты. И я тоже буду участвовать в принятии этого решения... Это большая доля рынка, никаких сомнений. Это может стать проблемой, — цитирует его Business Insider.

Сделка, объявленная Netflix 5 декабря, оценивается в $82,7 млрд и, как ожидается, будет закрыта в третьем квартале 2026 года. Она позволит Netflix получить контроль над такими культовыми франшизами, как «Гарри Поттер», DC Comics и правами на «Игру престолов». Финансирование в размере $59 млрд предоставят Wells Fargo, BNP Paribas и HSBC.

Администрация Трампа уже выразила обеспокоенность по поводу слияния. Минюст США проведет проверку сделки, чтобы оценить, не приведет ли она к доминированию Netflix в медиаиндустрии. По данным The Wall StreetJournal, объединенная компания может контролировать около 30% рынка платных стриминговых сервисов в США.

В Голливуде также наблюдается обеспокоенность нововведениями. Представители индустрии и влиятельные профсоюзы опасаются, что сокращение числа крупных покупателей контента может привести к снижению объемов работы и доходов для работников. Профсоюзы уже призвали регулирующие органы заблокировать эту сделку.

Напомним, что в недавнем своем выступлении Дональд Трамп высказал недовольство из-за главы Украины.

Малика Расулов