Верховный муфтий призвал мусульман молиться в мечетях, а не на улице
Таджуддин отметил, что мусульмане, находящиеся в пути, могут адаптировать время для молитвы, подбирая его в зависимости от маршрута
Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгат Таджуддин заявил о том, что мусульмане не должны совершать намазы в публичных местах, так как это может вызывать раздражение у окружающих. В интервью РИА «Новости» он отметил, что места для молитвы существуют в мечетях, молельных домах и домашних условиях.
— Намаз нужно совершать в мечети или дома, а молитва в публичных местах выглядит как показуха и может вызвать недовольство как у немусульман, так и у единоверцев, — подчеркнул муфтий.
Таджуддин также отметил, что мусульмане, находящиеся в пути, могут адаптировать время для молитвы, подбирая его в зависимости от маршрута. Он рекомендовал проводить молитвы в специально отведенных для этого местах, таких как молельные комнаты в аэропортах и вокзалах или дорожные мечети.
— Когда приходит время молитвы, останавливайтесь на обочине, никому не мешая, и прочитайте намаз, — добавил он.
Ранее председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев выступил с заявлением о недопустимости чтения намаза в общественных местах. По его словам, раскладывание молельных ковриков на грязном полу метро и демонстративное поведение во время молитвы противоречат принципам ислама и являются провокацией.
