Верховный муфтий призвал мусульман молиться в мечетях, а не на улице

Таджуддин отметил, что мусульмане, находящиеся в пути, могут адаптировать время для молитвы, подбирая его в зависимости от маршрута

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгат Таджуддин заявил о том, что мусульмане не должны совершать намазы в публичных местах, так как это может вызывать раздражение у окружающих. В интервью РИА «Новости» он отметил, что места для молитвы существуют в мечетях, молельных домах и домашних условиях.

— Намаз нужно совершать в мечети или дома, а молитва в публичных местах выглядит как показуха и может вызвать недовольство как у немусульман, так и у единоверцев, — подчеркнул муфтий.

Таджуддин также отметил, что мусульмане, находящиеся в пути, могут адаптировать время для молитвы, подбирая его в зависимости от маршрута. Он рекомендовал проводить молитвы в специально отведенных для этого местах, таких как молельные комнаты в аэропортах и вокзалах или дорожные мечети.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Когда приходит время молитвы, останавливайтесь на обочине, никому не мешая, и прочитайте намаз, — добавил он.

Ранее председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев выступил с заявлением о недопустимости чтения намаза в общественных местах. По его словам, раскладывание молельных ковриков на грязном полу метро и демонстративное поведение во время молитвы противоречат принципам ислама и являются провокацией.



Рената Валеева