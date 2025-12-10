Ретейлеры сократили открытие новых магазинов на 30%

Эксперты объясняют ситуацию двумя главными причинами: люди стали меньше покупать, а содержание магазинов подорожало

Фото: Реальное время

За январь — сентябрь 2025 года российские продуктовые сети открыли около 5,3 тыс. новых магазинов. Это заметно меньше, чем год назад, — падение составило 30%. Прирост торговых площадей тоже сократился: снижение достигло почти 10%. Такой результат стал рекордным за несколько последних лет, сообщает «Ъ».

Эксперты объясняют ситуацию двумя главными причинами: люди стали меньше покупать, а содержание магазинов подорожало. Из‑за этого новые торговые точки окупаются дольше. Ретейлеры вынуждены подстраиваться: открывают магазины поменьше, а те, что не приносят прибыли, закрывают. В итоге средняя площадь новых точек за девять месяцев уменьшилась на 0,7%. Сейчас сети делают ставку на небольшие магазины «у дома» и дискаунтеры. Такой подход уже дает результаты. Например, торговая сеть «Доброцен» за девять месяцев увеличила площадь в 6,3 раза, а «Находка» — в 3,4 раза. Специалисты отмечают: бизнес либо сокращает размеры магазинов, либо ищет новые способы развития.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2026 году ситуация может немного улучшиться — эксперты ждут некоторого роста инвестиций в розничную торговлю. Но вернуться к прежним темпам расширения сетей уже не получится.

Напомним, что на рынке складов, как и в остальных сегментах коммерческой недвижимости, наблюдается тенденция роста ввода, но стабилизируются арендные ставки и снижается спрос. Подробнее об особенной ситуации в Татарстане — в материале.

Наталья Жирнова