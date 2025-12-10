Рустам Минниханов принимает участие в Российско‑Эмиратском бизнес‑форуме

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в ОАЭ. Визит приурочен к проведению в Дубае Российско‑Эмиратского бизнес‑форума — ключевой площадки для развития стратегического партнерства между Россией и ОАЭ, сообщает пресс-секретарь раиса Лилия Галимова

Сообщается, что в рамках форума запланирован ряд тематических сессий, посвященных актуальным вопросам двустороннего взаимодействия. Особое внимание будет уделено работе Межправительственной российско‑эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству — ее заседание также состоится в ходе мероприятия.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, что ранее Рустам Минниханов находился с визитом в Дохе по приглашению катарской стороны. В своем телеграм-канале он сообщил, что в ходе поездки провел переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.



Наталья Жирнова