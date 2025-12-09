Whoosh вышел в Колумбию и планирует масштабный рост в Латинской Америке

Теперь сервис работает в трех странах — Колумбии, Бразилии и Чили, а общий парк составляет 14 тыс. самокатов

Фото: предоставлено пресс-центром whoosh

Компания Whoosh запустила сервис аренды электросамокатов в колумбийском Медельине. К 2026 году компания намерена увеличить парк самокатов в Колумбии до нескольких тысяч, а в целом по Южной Америке — до 30 тыс. единиц, сообщает пресс-служба компании.

Латиноамериканский рынок демонстрирует высокую динамику: за 9 месяцев текущего года выручка Whoosh в регионе достигла 1,3 млрд рублей (+148% год к году). Число пользователей выросло до 3,4 млн (+116%), а количество поездок — до 8,4 млн (в 2,4 раза больше, чем год назад). При этом выручка на поездку в Латинской Америке в 1,8 раза выше, чем в России и СНГ.

Сейчас сервис работает в трех странах — Колумбии, Бразилии и Чили, общий парк составляет 14 тыс. самокатов. Доля южноамериканского рынка в бизнесе компании может достичь 40% в среднесрочной перспективе.

— Мы вышли на рынок Южной Америки в 2023 году в качестве пилотного проекта, заранее оценив привлекательность региона для развития микромобильности и спрос на современный городской транспорт. Спустя два года проект подтвердил нашу гипотезу: латиноамериканские города показывают высокую конверсию в поездки, сокращенный цикл окупаемости и устойчивый рост пользовательской базы, — заявил основатель и генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко.

В первом квартале 2026 года Whoosh планирует запустить сервис еще в одном городе Колумбии и выйти на новый рынок в регионе. Часть российского флота будет перераспределяться в Латинскую Америку зимой для повышения эффективности.



Наталья Жирнова