В Татарстане зафиксировали на 28% меньше нарушений в бизнесе благодаря ИИ-помощнику

Замминистра экономики Татарстана Гульназ Исмагилова представила результаты работы цифрового сервиса

Представители Татарстана поделились опытом цифровизации защиты бизнеса с использованием искусственного интеллекта на Международной неделе бизнеса в Уфе. Замминистра экономики Татарстана Гульназ Исмагилова представила результаты работы цифрового сервиса — чат-бота «Помощник предпринимателя».

Сообщается, что с момента запуска чат-бот обработал более 6 тыс. запросов от предпринимателей. С помощью внедрения сервиса количество консультаций с инспекторами снизилось на 59%, а число выявленных нарушений сократилось на 28%. Пользователи оценили работу помощника положительно — 95% отзывов оказались позитивными.

Чат-бот «Помощник предпринимателя» был признан лучшей региональной практикой и рекомендован для внедрения в других субъектах России на портале monitoring.gov.ru. Напомним, что Татарстан занял четвертое место в ПФО по количеству вакансий AI-тренеров.

Наталья Жирнова