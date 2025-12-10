Простой фур на границе с Белоруссией обошелся Литве в €100 млн

Несмотря на то, что Литва возобновила работу границы 20 ноября, около 1,2 тыс. тягачей и до 4 тыс. прицепов по‑прежнему остаются на территории соседней страны

Ассоциация грузоперевозчиков Литвы «Линава» заявила о больших финансовых потерях отрасли из‑за ситуации на литовско‑белорусской границе. По словам президента ассоциации Эрландаса Микенаса, озвученным в эфире национального радио LRT, ущерб транспортных компаний приближается к €100 млн, передает ТАСС.

Кризис возник после того, как Вильнюс 29 октября в одностороннем порядке закрыл границу с Белоруссией. Причиной стали систематические запуски контрабандистами метеозондов с сигаретами. В ответ белорусские власти прекратили пропуск литовских фур и разместили их на платных стоянках. Несмотря на то, что Литва возобновила работу границы 20 ноября, около 1,2 тыс. тягачей и до 4 тыс. прицепов по‑прежнему остаются на территории соседней страны.

В знак протеста против бездействия властей «Линава» организует 10 декабря акцию в Вильнюсе. Ожидается, что к зданию Сейма и в центр города прибудут до 100 грузовиков. Участники акции намерены привлечь внимание к проблеме и потребовать от правительства активных действий по возвращению транспорта.

Напомним, что в Татарстане ввели новые ограничения для большегрузов на пяти мостах.

Наталья Жирнова