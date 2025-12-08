«Детский мир», «М.Видео» и DNS просят правительство поддержать банки в борьбе с маркетплейсами

Крупные российские офлайн‑ретейлеры направили обращение в правительство с требованием ужесточить регулирование маркетплейсов. К инициативе присоединились «Детский мир», «М.Видео‑Эльдорадо», DNS и Hoff. Документ адресован премьер‑министру Михаилу Мишустину, сообщает газета «Коммерсантъ».

Позицию торговых сетей поддержали ведущие российские банки — Сбер, ВТБ, «Альфа‑Банк» и другие. Финансовые организации ранее уже критиковали маркетплейсы за практику субсидирования скидок и продвижение собственных платежных сервисов. В обращении предлагается ориентироваться на международный опыт: в США, Китае и Турции финансовые сервисы онлайн‑платформ функционируют в отдельном регулируемом периметре.

По мнению представителей офлайн‑бизнеса, платформы искусственно занижают цены за счет кросс‑субсидирования, компенсируя потери путем повышения комиссий для продавцов. Как отметил генеральный директор «М.Видео» Феликс Либ, скидки должны оставаться обычным коммерческим инструментом, а не механизмом вытеснения конкурентов.

Тем не менее инициатива о полном запрете банкам владеть маркетплейсами не будет реализована в Госдуме. Однако вопрос обеспечения равных условий конкуренции на этих платформах остается актуальным и будет изучен ФАС.



