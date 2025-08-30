Бизнес-обзор: холдинг рязанского олигарха банкротит «Камдорстрой», в «Русском мраморе» новый шеф

Дирекции космодрома «Восточный» вновь отказали во взыскании 3,5 млрд рублей неустойки с ПСО «Казань»

На этой неделе компания из структур ФПК «Инвест» влиятельного рязанского бизнесмена Игоря Коськина сообщила о намерении инициировать банкротство челнинского треста «Камдорстрой». Хотя производство по делу о несостоятельности татарстанского предприятия уже возбудили — иск к фирме Тагира Сунгатуллина предъявил местный партнер из автограда. ПСО «Казань», напротив, в очередной раз удалось отбить миллиардные претензии дирекции космодрома «Восточный», на стройке которого оно трудится. На заводе «Русский мрамор» в составе холдинга «Красный восток» семьи Хайруллиных сменилось руководство. Подробности — в очередном обзоре «Реального времени».

ФПК «Инвест» банкротит «Камдорстрой»

В четверг рязанская компания «Точинвест Установка» сообщила о намерении подать заявление о банкротстве челнинского треста «Камдорстрой» местного депутата Тагира Сунгатуллина. Поводом послужили неисполненные денежные обязательства татарстанского предприятия в рамках мирового соглашения со структурами ФПК «Инвест» Игоря Коськина. Еще в июне стороны утвердили график погашения задолженности с процентами на сумму около 32 млн рублей, но трест допустил просрочку платежей.

Впрочем, в попытке обанкротить «Камдорстрой» рязанцев опередил другой кредитор — ООО «Гидромонтажспецстрой», с суммой требований около 12 млн рублей. Это предприятие тоже из автограда, по его инициативе производство по делу о несостоятельности треста возбудили еще в конце июля. Обоснованность заявления суд проверит во второй половине сентября.

Закамские дорожники не в первый раз оказались на грани краха. В 2021 году они отбились от двух банкротных исков ФНС и ПАО АКБ «Акибанк». Налоговикам трест должен был 96,1 млн, банку — 154 млн. С первыми должник заключил мировую, со вторым — соглашение о пролонгации договоренностей. Но вскоре претензии предъявили и другие кредиторы, общий долг перед которыми на сумму более 322 млн через год взялась погасить другая компания депутата Сунгатуллина — «РБР16». Но, как выяснилось, в эти дни, предприятия бизнесмена вновь накопили долги перед бюджетом. Три организации — АО «Трест Камдорстрой», ЗАО «Камдорстрой Автобаза-48» и АО «Мостоотряд №113» задолжали более 260 млн рублей налогов.

АО «Трест Камдорстрой» знают как подрядчика работ в международном аэропорту «Казань», на аэродромной базе Казанского авиазавода им. Горбунова, в аэропорту «Красноярск» и многих других воздушных гаванях по всей России. В 2020 году компания выиграла госконтракт на вторую очередь реконструкции аэропорта «Бегишево» стоимостью 638,8 млн рублей. Параллельно ведет дорожное строительство и ремонт. По итогам 2024 года выручка треста достигла 5,5 млрд рублей, чистая прибыль составила 7,5 млн.

Кадровые рокировки в агрохолдинге Хайруллиных

В агропромышленном комплексе «Русский мрамор» в составе холдинга «Красный восток» семьи Хайруллиных в понедельник сменилось руководство. Вместо Аделя Скогорева, управлявшего мясоперерабатывающим заводом с апреля прошлого года, назначили Гульнару Хайруллину. Ранее она руководила несколькими аффилированными с холдингом фирмами и выступила в роли их ликвидатора.

Предприятие по переработке говядины — единственный и бюджетообразующий завод в Рыбно-Слободском районе. В АПК создан полный цикл производства: откорм, убой, разделка мяса и получение готового продукта. Около четверти всего объема стейков, колбас, фрикаделек и другой мясной продукции компания поставляет в торговые сети X5 Retail Group.

В хозяйстве содержат 2 тысяч голов КРС, но скоро могут увеличить поголовье еще почти на 1,5 тысячи на откормочных площадках. Проект по созданию мясоперерабатывающего комплекса «Русский мрамор» был задуман в 2009 году, а реализован в 2013-м. Основатель холдинга, покойный депутат Госдумы Айрат Хайруллин, в интервью «Реальному времени» рассказывал о планах по развитию производства. Например, в 2017 году собирались ввести в строй первый откормочный комплекс — важное подразделение предприятия, где компания собиралась тестировать технологии откорма скота, чтобы обеспечить мясу ту самую «мраморность».

В прошлом году выручка рыбно-слободского завода выросла на 8% и достигла 953,7 млн рублей, чистая прибыль после предыдущего убыточного года оказалась скромной — чуть более 1 млн.

Равиль Зиганшин отбил претензии космодрома «Восточный» и Роскосмоса

Решение московского арбитража отказать в иске дирекции космодрома «Восточный» о взыскании 3,5 млрд рублей неустойки с ПСО «Казань» устояло в кассации. Ранее апелляционный суд также оставил его без изменения, а производство по жалобам Роскосмоса и Ростехнадзора было прекращено.

Дирекция «Восточного» требует с казанского строителя неустойку за просрочку выполнения работ по госконтракту. Компания Равиля Зиганшина выступила головным исполнителем на строительстве стартовой площадки космического ракетного комплекса «Ангара». Дата окончания работ по контракту была назначена на 30.08.2023, однако по состоянию на 20.05.2024 компания не выполнила работы в полном объеме, просрочив свои обязательства на 264 дня.

Как указал истец, общая сумма контракта составила 51,5 млрд рублей, а объем выполненных ПСО работ — 26,7 млрд. По его расчетам, размер неустойки — 3 498 452 128 рублей 90 копеек. Однако, изучив материалы дела, Арбитражный суд Московского округа счел, что суды первых двух инстанций обоснованно отказали в удовлетворении требований, «установив факт встречного неисполнения истцом обязательств по контракту, повлекшее нарушение срока выполнения работ головным исполнителем». А именно: заказчик сам допустил просрочку своих обязательств на 408 дней, не передав ему вовремя технические требования к помещениям, а также техническое задание на корректировку рабочей документации. В итоге в жалобе было отказано.

Переход вкладчиков в недвижимость и бизнес самозанятых

Из других новостей экономики и бизнеса: с начала года количество самозанятых в Татарстане возросло на 18% и превысило 414 тысяч человек. Суммарно эти жители республики заработали 39 млрд рублей и заплатили налогов почти на 40% больше, чем годом ранее, сообщили нашему изданию в УФНС по РТ. «Реальное время» выяснило, в каких сферах они заняты и почему выбрали этот способ налогообложения, подробности — в материале.

В России, по словам финансистов, завершился более, чем двухлетний период, когда банковские депозиты были самым доходным инструментом вложения средств населения. «Мы вступаем в новую фазу, депозитные ставки снижаются быстрее, чем ключевая. Крупные банки предлагают годовые депозиты под 10—12%, то есть ситуация уже сильно изменилась», отмечают эксперты. В этих условиях граждане начали рассматривать другие варианты инвестирования, в том числе в недвижимость. Риелторы подтверждают: массового перехода с депозитов еще нет, но многие вкладчики, в том числе в Татарстане, уже проявляют интерес к жилью.