Самозанятые татарстанцы за полгода заработали почти 40 млрд рублей

Заплатив при этом свыше 2,4 млрд рублей налогов, или на 40% больше, чем годом ранее

С начала года количество самозанятых в Татарстане возросло на 18% и превысило 414 тысяч человек. Суммарно эти жители республики заработали 39 млрд рублей и заплатили почти на 40% больше налогов, чем годом ранее, сообщили «Реальному времени» в УФНС по РТ. Подробнее о том, в каких сферах они заняты и почему выбрали этот способ налогообложения, — в материале издания.

«Люди вышли из теневого рынка»

По словам одного из самозанятых Казани из сферы услуг, сейчас проще быть самозанятым, чем предпринимателем: меньше налогов, меньше контроля, нет отчетности. «Многие предприниматели зарабатывают меньше 2,4 млн, так зачем платить налоги как ИП», — поясняет он свой выбор и видит в самозанятости только плюсы, так что рост количества плательщиков налога на профессиональный доход его не удивляет.

Всего месяц назад самозанятых в республике было около 400 тысяч человек, а теперь их уже на 14 тысяч больше, удивляются эксперты «Реального времени». По их мнению, главная причина роста действительно может быть связана с тем, что многие индивидуальные предприниматели Татарстана перешли в самозанятые.

— Радует, что количество самозанятых растет, что означает — люди вышли из теневого рынка и платят налоги в комфортном для себя режиме. С другой стороны, некоторые организации с целью экономии в уплате налогов оформляют работников как самозанятых. ФНС отслеживает эти ухищрения и при обнаружении и выявлении подобных случаев штрафует предприятия. Поэтому хочется пожелать предпринимателям работать не нарушая законы и при оформлении самозанятых придерживаться необходимых норм и правил во избежание штрафов, — рассказал председатель совета ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Фарид Сафин.

«Выплаты в СФР должны делать все»

Ряд экспертов считает, что свыше 414 тысяч самозанятых в РТ — отчасти искусственное число и оно сократится, когда перестанет быть выгодным организациям. По словам экономиста, руководителя компании «Р-Инвест» Рустема Шайахметова, сейчас рост количества плательщиков налога на профессиональный доход обусловлен не столько интересом самих граждан, сколько компаний, которые отказываются от договоров ГПХ и просят перейти работников в самозанятые в целях снижения своих налоговых расходов, чтобы не платить взносы в Соцфонд, Фонд обязательного медицинского страхования. Ведь отчисления на одного работника достигают 30%, а если он — самозанятый, издержки работодателя сокращаются в 1,5 раза.

В результате, по его словам, наемные работники вместо оформления стандартного трудового договора выбирают этот режим и лишаются социальных гарантий. Самозанятый может самостоятельно перечислять взносы в СФР, но это необязательно, поэтому этого никто не делает, считает спикер.

— Для молодежи — это не критично, пенсия — перспектива далекая, поэтому соглашаются, люди предпенсионного возраста — по причине безысходности или из-за финансовой неграмотности. Если оформить ИП, будет хоть какая-то пенсия, а при самозанятости пенсии нет, у них нет больничных, отпускных. Для сферы услуг, ЖКХ, дворников — это становится серьезной проблемой. Считаю, что отчисления в СФР должны делать все. Чтобы когда человек заболел, пошел на пенсию — у него были достойные выплаты. Самозанятые — неплохая идея, но все-таки должны быть отчисления. Если это подработка, то интересно, но если основная работа — нет, — считает Шайахметов.

Согласно закону, часть уплаченного самозанятым налога — 37% от суммы — направляется в ФОМС, остальная часть — 63% идет в бюджет субъекта РФ, где он зарегистрирован, то есть у татарстанских самозанятых — в казну республики.

Самозанятые татарстанцы в основном работают курьерами, на стройках и в такси

Как сообщили в УФНС по РТ, в соответствии с нормами законодательства самозанятые налогоплательщики не обязаны указывать вид экономической деятельности. Но те из них, кто указал его добровольно, работают в основном в следующих сферах: строительство, услуги такси, доставка товаров, аренда квартир, ремонтные и маркетинговые услуги, IT-сфера, а также продажа продукции собственного производства.

— Аналогичный добровольный принцип действует и для отражения доходов в приложении «Мой налог», поэтому данные о максимальном размере чека и детальной структуре доходов отсутствуют, — пояснил замглавы УФНС по РТ Андрей Никиташин. — Рост популярности данного налогового режима обусловлен его доступностью и простотой администрирования, включая удаленную регистрацию без необходимости посещения инспекции, отсутствие обязательной налоговой отчетности, а также возможность консультационной поддержки.

В Минэкономики РТ сообщили, что увеличению количества самозанятых в Татарстане способствуют различные меры государственной поддержки, включая льготные микрозаймы, содействие в выводе на маркетплейсы, образовательные программы. Все это реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» от Центра «Мой Бизнес». Регулярно проходят ярмарки для самозанятых, где им предоставляют бесплатно торговые места и возможность реализации своей продукции. Ближайшая такая ярмарка состоится 30 августа, в День республики, у стен Казанского кремля.

В первом полугодии самозанятые татарстанцы заработали 39 млрд рублей

Татарстан был определен одним из четырех пилотных регионов, где в 2019 году ввели в качестве эксперимента специальный налоговый режим — «Налог на профессиональный доход». Цель инициативы — стимулирование экономики, чтобы начинающие предприниматели, работающие на себя без наемных сотрудников, могли выйти из тени и вести свое дело, выплачивая минимальный налог. Создавали режим в основном для граждан, которые имели какую-то подработку: выпекали торты, шили одежду, создавали бижутерию, оказывали услуги массажа и тому подобное. Сейчас же, по мнению экспертов, закон используют в том числе как лазейку для сокращения налоговой нагрузки.

По данным УФНС по РТ, по состоянию на 19 августа 2025 года в Татарстане зарегистрированы 414 963 самозанятых — это на 18% больше, чем годом ранее, когда их было 352 126 человек. За семь месяцев 2025-го эти граждане заплатили 2,42 млрд рублей налогов, или почти на 40% больше, чем за аналогичный период 2024-го — 1,74 млрд.



«На протяжении последних лет наблюдается устойчивая положительная динамика роста налогооблагаемого дохода, полученного самозанятыми гражданами», — сообщили в УФНС по РТ. Если пять лет назад самозанятые татарстанцы суммарно заработали 12,6 млрд рублей, то в прошлом году — 65 млрд, а в первом полугодии 2025-го — уже 39 млрд.

Статус самозанятого дает возможность платить меньше налогов — ставка сейчас составляет 4—6% вместо стандартного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%. При этом позволяет совмещать его с основной занятостью. Самозанятость подойдет предпринимателю, если его годовой доход не превышает 2,4 млн рублей и у него нет наемных сотрудников. Преференцией самозанятости является освобождение от ведения отчетности и заполнения декларации, поскольку все взаимодействие с налоговым органом осуществляется через приложение «Мой налог».

Налоговый режим по самозанятым продлили до 2028 года, но в 2025-м ввели ограничения, благодаря которым работодатели больше не смогут идти на ухищрения и оформлять работников как самозанятых. За этим будет строго следить налоговая и штрафовать, если обнаружит нарушения.