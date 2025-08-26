Татарстанские вкладчики задумались о вложениях в недвижимость

С дальнейшим снижением ставки ЦБ эксперты прогнозируют переход с депозитов в «бетон»

В России, по словам финансистов, завершился более, чем двухлетний период, когда банковские депозиты были самым доходным инструментом вложения средств населения. «Мы вступаем в новую фазу, депозитные ставки снижаются быстрее, чем ключевая. Крупные банки предлагают годовые депозиты под 10—12%, то есть ситуация уже сильно изменилась», отмечают эксперты. В этих условиях граждане начали рассматривать другие варианты инвестирования, в том числе в недвижимость. Риелторы подтверждают: массового перехода с депозитов еще нет, но многие вкладчики уже проявляют интерес к жилью.

«Полагаться только на депозиты — не совсем хорошая стратегия»

С началом снижения ключевой ставки Центробанка все больше россиян стали задаваться вопросом: стоит ли и дальше хранить деньги на банковских счетах. Доходность инструмента падает несколько месяцев.

Жить на проценты в размере средней зарплаты в стране (99 422 рубля по данным Росстата) сегодня уже недоступно многим вкладчикам. Размер депозита, который приносил бы такой доход, значительно вырос. Еще в начале года при трехмесячном периоде вклада достаточно было иметь на счету около 5 млн рублей, а сейчас — не менее 7 млн рублей, при годовом размещении — 12 млн, поскольку в первом случае ставки упали с 24 до 17%, а во втором — с 18 до 10—12%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Финансисты предупреждают — сегодня неэффективно полагаться исключительно на банковские депозиты. Ставки по вкладам и накопительным счетам снижаются на протяжении текущего года, а больше всего упали за лето — с 18,87 до 15,96%, то есть сразу на 300 б.п. Это произошло на фоне первого за долгое время снижения ключевой ставки ЦБ: в июне до 20%, в июле — до 18%. Следующее заседание регулятор проведет в сентябре, и большинство экспертов сходятся во мнении, что ставку вновь снизят до 16%.

— Полагаться только на депозиты — в принципе не совсем хорошая стратегия. С другой стороны, как мы видим из опыта последних лет, из них действительно получился супер-инструмент с очень хорошими параметрами соотношения доходности и риска. Фактически это минимальный риск при достаточно высоком уровне доходности. Нельзя не признать — депозиты сильно выигрывают у большинства других инструментов. Но при дальнейшем снижении ставки ЦБ и ставок депозитов, думаю, инструменты фондового рынка и связанные с недвижимостью могут снова начать набирать популярность, — отметил экономист, гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Динамика по банковским вкладам физлиц пока что растет: с начала года по России — на 4,7%, по Татарстану еще больше — на 6,9%. На 1 июля объем привлеченных средств граждан в стране без учета эскроу превысил 59,9 трлн рублей, в ПФО — 7,9 трлн. Причем больше всего денег в банках среди жителей Поволжья у татарстанцев — 1,3 трлн рублей.

«Люди снимают средства с депозитов и готовы переложить их при покупке недвижимости»

В текущих условиях банковские вклады еще будут сохранять свою привлекательность, считают эксперты. Инфляция прогнозируется на уровне 4-5% годовых, и даже после снижения «ключа» до 16% депозитные ставки на уровне 14-15% обеспечат реальную доходность 9—11%. Однако и дальше держать все сбережения на вкладах становится нерационально, предупреждают финансовые аналитики и рекомендуют диверсифицировать капитал.

— Фаза цикла в последние два с половиной года сделала депозиты самым интересным инструментом. Сейчас мы вступаем в новую фазу, и в ней это уже не совсем так. Мы видим, что последние полгода, начиная с января — февраля, банки снижают ставки по депозитам быстрее, чем снижается ключевая ставка. Если в прошлом году мало того, что ключевая ставка была очень высокая, так еще и депозитные ставки в среднем были выше, чем «ключ», то сейчас ставки по вкладам ниже, чем ключевая, и чем дальше, тем эта разница растет быстрее. Крупные банки предлагают годовые депозиты под 10—12%, то есть, в принципе, ситуация уже сильно изменилась, — сообщил Самиев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На фоне снижения ставок по вкладам часть инвесторов начала задумываться о том, чтобы вернуться на рынок недвижимости. Большого оттока с депозитов еще нет, и он не скоро будет, однако интерес к возможным вложениям в жилье уже растет, рассказали участники рынка.

— Массового оттока с депозитов нет, но люди уже смотрят. Потому что еще полгода назад можно было разместить деньги на вкладе под 20%, а сейчас в среднем предлагается 14—15% и крайне редко 16%. И то это мы говорим про депозит сроком 3-4 месяца, а как только выберем срок от 6 месяцев и больше, падение ставки будет еще большим — 13-12%. Такая процентная ставка многим людям становится неинтересной, и потихоньку мы видим, что люди снимают средства с депозитов и готовы переложить их в качестве первого взноса при покупке недвижимости. Этот тренд уже виден, — заявил руководитель АН «Квартет» Рустем Сафин.

Закрытие счетов нужно планировать заранее

Эксперты полагают, что дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ осенью еще на два процентных пункта послужит «хорошим триггером» для перехода вкладчиков в недвижимость.

— В июле — августе в отрасли началось легкое оживление ввиду того, что ипотека стала чуть-чуть дешевле, потому что банковские ставки упали. Плюс ставки по вкладам снизились, и люди хотят переложить средства в недвижимость. Все эти моменты в совокупности позволили немного активизироваться рынку недвижимости, — сообщил директор АН «Флэт» Руслан Хабибрахманов.

Впрочем, не стоит ожидать, что деньги с депозитов сразу рекой потекут на рынок жилья, предупреждают в отрасли. Во-первых, для покупки квартиры денег у большинства российских вкладчиков недостаточно. Даже с учетом первого взноса остальную сумму придется брать по ипотеке, которая многим по-прежнему недоступна.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Во-вторых, недвижимость и другие инструменты станут по-настоящему интересны населению, когда ставки даже по краткосрочным депозитам упадут до 12% и ниже. В этом случае о переходе в «бетон» задумаются почти 15% респондентов, еще больше — свыше 20% — выберут этот вариант при падении ставок до 10% и ниже, подсчитали в аналитическом центре «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU». Поэтому кардинальных перемен для рынка жилья это не принесет. К тому же, как рассказали в отрасли, у ряда вкладчиков возникли сложности с закрытием счетов:

— Возникает вопрос: смогут ли люди снять свои депозиты. Уже есть реальный пример, когда в Казани люди не смогли снять свой депозит, банк отказывал, требуя обосновать источник денежных средств, мол, откуда у вас вообще эти деньги? И на этом фоне средства не выдаются. У клиентов моих коллег в банке было 2 млн рублей, и их не дали снять. Счет заблокирован с требованием объяснить происхождение средств. То есть факт в том, что просто прийти, взять и уйти уже не получится. Почти 60 трлн рублей на депозитах лежит. Ни одна банковская система не сможет резко выдать эту сумму, таких денег в кэше просто нет.

По этой причине эксперты рынка недвижимости рекомендуют заблаговременно планировать закрытие банковских депозитов и снятие средств.