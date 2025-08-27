«Рубин» — в кризисе: четвертое поражение в пяти матчах и ноль трансферов

Пора признать очевидное

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» проиграл на выезде «Ахмату» со счетом 0:2 в матче группового этапа Кубка России. Все было решено еще в первом тайме, когда хозяева поля дважды поразили ворота казанцев. Для команды Рашида Рахимова это поражение стало уже четвертым в пяти последних матчах. В чем причина таких неудач — читайте в материале «Реального времени».

Ротация схемы

Тренерский штаб «Рубина» не первый сезон проводит тотальную ротацию на играх Кубка России. Кубковые встречи в стане казанцев рассматривают как возможность просмотреть ближайший резерв в боевых условиях.

Но матч с «Ахматом» стал своего рода новинкой. На фоне неудач в последних играх тренер «Рубина» пошел на еще большие эксперименты. В Грозном Рахимов ушел от любимой схемы с тремя защитниками, выпустив «двойку» центральных: Тесленко — Грицаенко. Страховать от ошибок по идее должны были опытные Александр Зотов и Олег Иванов, которым на двоих более 70 лет.

В отсутствие трансферов изменение тактики выглядит единственной возможностью встряхнуть команду. К тому же эксперты сходятся во мнении, что игра «Рубина» читаема задолго до начала матча. Убрав одного защитника Рахимов получал «лишнего» игрока впереди. На бумаге идея лежала красиво, но результата не принесла.

Тем более «Ахмат» выставил основной состав с некоторыми нюансами. Станислав Черчесов оставил в запасе основного вратаря, Георгию Шелию, но в остальном мудрить не стал. Наставнику грозненцев срочно нужна была победа в Кубке России, где у «Ахмата» перед игрой значилось два поражения в двух матчах.

Повторение неудач

Первый тайм стал для «Рубина» продолжением кошмара из игры со «Спартаком» в чемпионате. Уже на пятой минуте встречи хозяева поля открыли счет. Дальним ударом Лечи Садулаев наказал казанцев за ошибку Олега Иванова. А в середине тайма Георгий Мелкадзе замкнул прострел с фланга и удвоил преимущество грозненцев.

В атаке у гостей не получалось ничего. За 45 минут команда смогла создать всего один опасный момент, в котором Иванов после розыгрыша углового с метра «пальнул» выше ворот. В остальном игра «Рубина» не вызывала никаких эмоций.

Сразу после перерыва тренерский штаб казанцев решился на тройную замену. На поле одновременно появились Мирлинд Даку, Игор Вуячич и Угочукву Иву, превратив состав в максимально близкий к основе. Чуть позже к ним добавились Дмитрий Кабутов и Велдин Ходжа.

Перестановки помогли немного видоизменить ситуацию в матче. Несколько опасных подходов в штрафную создал Даку, но за албанцем следили по два-три защитника «Ахмата» и не давали тому развернуться. Мог забивать Никола Чумич, удар кивком головы которого в прыжке вытащил вратарь грозненцев. Только этих усилий не хватило даже на один забитый мяч.

Поражения разные, объяснение — одно

Поражение в Грозном стало для «Рубина» уже четвертым в последних пяти матчах. Если после разгрома от ЦСКА (1:5) и «Зенита» (0:3) мало кто говорил о проблемах команды, то после осечек со «Спартаком» (0:2) и «Ахматом» (0:2) разговоров наверняка станет больше. Под радостные речи о неплохом старте подопечные Рахимова медленно добрались до первого кризиса в сезоне.

При этом объединить поражения в одно единое целое сложно. С ЦСКА «рубиновые» посыпались как-то слишком резко, не справившись со скоростями соперника. С «Зенитом» не обошлось без странного судейства и отмены гола Даку. В победном с «Ростовом» матче (1:0) и со «Спартаком» команде не хватило эмоций албанца. И вот теперь «Ахмат», которому проиграли в первом тайме, выйдя с экспериментальной схемой и полурезервным составом.

Единственное, что связывает эти поражения — отсутствие ротации. А точнее, трансферов. Сколько бы ни говорили о внутренних резервах и необходимости доверять молодежи, вначале эти компоненты необходимо иметь в наличии. Усилий собственной академии и скамейки запасных, очевидно, не хватает.

«Ахмат» (Грозный) — «Рубин» (Казань) — 2:0 (2:0, 0:0)

Голы:

1:0 — 5, Садулаев (Уциев);

2:0 — 27, Мелкадзе (Тодорович).

Следующий матч «Рубин» проведет 30 августа в гостях с «Оренбургом» в рамках седьмого тура чемпионата РПЛ. Затем подопечных Рахимова ждет двухнедельная пауза, связанная с играми сборных. Кажется, в нынешнем состоянии «Рубина» команде перерыв будет очень кстати.