Тренер вратарей сборной России может заменить Рахимова в «Рубине»

10:42, 24.12.2025

Инсайдер Карпов сообщает, что Виталий Кафанов претендует на пост главного тренера казанского клуба

Фото: взято с сайта fckrasnodar.ru

На пост главного тренера «Рубина» претендует Виталий Кафанов, сообщает футбольный инсайдер Иван Карпов. По данным источника, тренер вратарей сборной России — основной кандидат на замену Рашида Рахимова.

Вариант с назначением испанца Франка Артиги не сложился, специалист занят до лета работой в ангольском клубе «Петру Атлетику».

— Параллельно с этим татары рассматривали несколько балканских вариантов (Стойкович, Милоевич, Томас), но ближе всех к тому, чтобы сменить Рахимова, оказался помощник Карпина в сборной России. На днях Виталий Витальевич приезжал в столицу Татарстана на собеседование. И на текущий момент именно Кафанов является фаворитом в борьбе за место главного тренера «Рубина», — написал Карпов.

Михаил Шапаев, РФС

Кафанов занимает пост тренера вратарей сборной России с 2021 года. В свое время специалист входил в тренерский штаб Курбана Бердыева (2002–2013, 2018–2019).

На сегодняшний день «Рубин» возглавляет Рашид Рахимов. Контракт с главным тренером рассчитан до конца текущего сезона. По итогам первой части чемпионата работа Рахимова была признана неудовлетворительной.

Зульфат Шафигуллин

