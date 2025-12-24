Тренер вратарей сборной России может заменить Рахимова в «Рубине»

Инсайдер Карпов сообщает, что Виталий Кафанов претендует на пост главного тренера казанского клуба

На пост главного тренера «Рубина» претендует Виталий Кафанов, сообщает футбольный инсайдер Иван Карпов. По данным источника, тренер вратарей сборной России — основной кандидат на замену Рашида Рахимова.

Вариант с назначением испанца Франка Артиги не сложился, специалист занят до лета работой в ангольском клубе «Петру Атлетику».

— Параллельно с этим татары рассматривали несколько балканских вариантов (Стойкович, Милоевич, Томас), но ближе всех к тому, чтобы сменить Рахимова, оказался помощник Карпина в сборной России. На днях Виталий Витальевич приезжал в столицу Татарстана на собеседование. И на текущий момент именно Кафанов является фаворитом в борьбе за место главного тренера «Рубина», — написал Карпов.

Кафанов занимает пост тренера вратарей сборной России с 2021 года. В свое время специалист входил в тренерский штаб Курбана Бердыева (2002–2013, 2018–2019).

На сегодняшний день «Рубин» возглавляет Рашид Рахимов. Контракт с главным тренером рассчитан до конца текущего сезона. По итогам первой части чемпионата работа Рахимова была признана неудовлетворительной.

Зульфат Шафигуллин