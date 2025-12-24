Сегодня УНИКС встретится с МБА-МАИ в Москве в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Казанцы подходят к предстоящему матчу, укрепив свое положение в верхней части турнирной таблицы

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня УНИКС (14-2) проведет в Москве второй за восемь дней матч против местной команды МБА-МАИ (9-7). Эта встреча в рамках Единой лиги ВТБ станет ключевой для обеих команд в борьбе за свои турнирные позиции.

УНИКС подходит к предстоящему матчу в хорошей форме, укрепив свое положение в верхней части турнирной таблицы. В прошедшую субботу казанцы на домашней площадке одержали победу над одним из своих прямых конкурентов — «Зенитом» — со счетом 88:75. Этот успех позволил УНИКСу закрепиться на второй строчке в Единой лиге ВТБ.

Для МБА-МАИ предыдущий тур сложился менее успешно. Московская команда потерпела крупное поражение от ЦСКА в гостях со счетом 58:97. Этот результат привел к тому, что МБА-МАИ опустилась на шестое место в Лиге.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Очные противостояния между УНИКСом и МБА-МАИ начались в сезоне-2022/23, который стал дебютным для москвичей в Единой лиге ВТБ. За прошедшие три сезона казанская команда продемонстрировала абсолютное превосходство в этих встречах, выиграв все десять матчей в рамках регулярных чемпионатов. Кроме того, в первом круге текущего сезона казанцы уже обыгрывали столичный клуб на своем паркете в «Баскет-холле» со счетом 83:66.

Матч начнется в 19:00 мск. Игру будут транслировать «Матч! Игра», «VK Видео» и официальный сайт Единой Лиги ВТБ.

Рената Валеева