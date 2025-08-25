Получила на взятки 3,5 миллиона? За что экс-кандидата в президенты РТ упекли в СИЗО

В Казани против подсудимой Рушании Бильгильдеевой возбудили новое дело — о коррупции

Фото: Динар Фатыхов

Как стало известно «Реальному времени», ряды сидельцев СИЗО-2 Казани пополнила казанская бизнес-леди с политическим прошлым Рушания Бильгильдеева. И произошло это раньше оглашения приговора по уголовному делу об аферах на 38 млн рублей с 136 потерпевшими. В статусе обвиняемой она провела почти шесть лет, однако теперь в СК считают — якобы в ходе судебного процесса Бильгильдеева совершила новое преступление, став звеном коррупционной цепочки по решению чужого спора за детей и имущество. На заседании по мере пресечения экс-кандидат в президенты республики заявила — посредницей взятки 3,5 млн рублей она не была, эти деньги ей никто не передавал.

После спора за детей в СК возбудили сразу четыре дела

Первое уголовное дело в отношении Рушании Бильгильдеевой — тогда депутата Казгордумы и лидера регионального отделения «справороссов» — возбуждал шесть лет назад глава Следкома по Татарстану. На тот момент заявления о преступлении написали 24 клиента агентства недвижимости «Пассаж», отдавшие деньги за землю и коммуникации в будущих коттеджных поселках. К финалу следствия статус потерпевших получили 135 человек и одна организация.

При этом избрать меру пресечения партийной даме удалось лишь через два года — суды отказывали даже в домашнем аресте обвиняемой. Лишь в сентябре 2020-го после возврата дела Вахитовским судом прокурорам и предъявления нового обвинения (133 эпизода переформатировали в 11) Бильгильдееву отправили под домашний арест. Но в июле 2023-го, после пропуска срока на продление этой меры пресечения, суд отказал стороне обвинения в ее повторном избрании и ограничился запретом определенных действий.

До итогового решения суд по первому делу Рушании Бильгильдеевой пока не дошел. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Процесс тянется уже 4,5 года. 20 заседаний не состоялись ввиду болезни обвиняемой. Рушания Бильгильдеева подтверждала «Реальному времени»: «За время следствия и суда я трижды переболела ковидом, еще была пневмония и перелом ноги». В июле 2025-го начался судебный допрос фигурантки. Она давала развернутые показания на четырех заседаниях и до финиша своих аргументов пока не дошла. Продолжение допроса суд назначил на 27 августа. Однако уже известно — своим ходом обвиняемая на него не явится.

18 августа к Бильгильдеевой пришли силовики с обыском, а позже в Следкоме ее допросили и задержали в статусе подозреваемой по новому делу. И его возбуждал не генерал Валерий Липский, а майор Алмаз Шайхутдинов из следственного отдела по Советскому району Казани. Две ночи 59-летняя женщина провела в изоляторе временного содержания, а с 20-го переехала в СИЗО-2 Казани — по решению райсуда.

На том заседании Рушания Бильгильдеева представилась директором правового агентства «Адель». После снятия домашнего ареста она успела дистанционно получить юридическое образование в одном из питерских вузов и стала зарабатывать, представляя чужие интересы в гражданских процессах. Собственно, с таким представлением отчасти связано ее новое дело.

Советский райсуд санкционировал арест подозреваемой до 18 октября. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Фабулу источники «Реального времени» описывают так: Бильгильдеева по доверенности представляла интересы некой Александры Прониной в судебном споре с ее бывшим мужем — стороны пытались «поделить» детей, причем мать настаивала на лишении второй половины родительских прав и полном запрете общения, но суд не согласился и установил «отцовские» дни. При этом после одного из заседаний на парковке стороны продолжили выяснять отношения — она якобы ударила по стеклу его машины, требуя отдать некие документы, а он оттолкнул ее, да так, что женщина сломала руку. Случившееся попало на камеры наружного наблюдения, и Пронина надеялась добиться возбуждения уголовки на бывшего. Однако в ОП «Гвардейский» отказали.

По озвученной в суде версии СК, задержанную подозревают в получении не менее 3,5 млн рублей для передачи неустановленным должностным лицам отдела полиции, отдела опеки и попечительства по Советскому району Казани и представителям судебных органов — за незаконные действия органов опеки в пользу матери, возбуждение уголовного дела на отца и благоприятное разрешение судебного спора с ним же.

Как отмечают источники «Реального времени», речь идет о наличных, которые якобы передавались с декабря 2023 года по август 2024-го в разных местах Казани, в том числе — на парковке ТЦ «Тандем». При этом предполагаемая взяткодательница контактировала и неоднократно переводила крупные суммы своей знакомой Елене Бушуевой, та передавала их давней знакомой партлидера Терезе Надарая, а Надарая встречалась с Бильгильдеевой, полагают силовики.

Еще одна фигурантка дела — профессиональный кинолог — отправлена под домашний арест. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уголовные дела возбуждены на всех четырех дам, троих подозревают в посредничестве взяточничеству в особо крупном размере, Пронину — в даче взятки. Основания для подозрений появились с подачи сотрудников ФСБ.

В базе Советского суда есть информация — меру пресечения там избирали и в отношении Бушуевой, которой СК изначально просил домашний арест. И было 8 августа, за 10 дней до задержания Бильгильдеевой.

О чем Бильгильдеева сообщала в суде

В суде следователь Алмаз Шайхутдинов настаивал на содержании подозреваемой под стражей, указывая, что преступление относится к категории тяжких (в числе наказаний по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ предусмотрено от 7 до 12 лет лишения свободы) и совершено в период рассмотрения судом другого уголовного дела. Высказывал мнение, что, оставаясь на свободе, Бильгильдеева может продолжить нарушать закон. Представитель прокуратуры ходатайство СК поддержала.

Сама Рушания Бильгильдеева просила суд не лишать ее свободы, заявляя, что и по первому уголовному делу ее вины нет, а по второму — налицо оговор. Подозреваемая утверждала — ни в каких коррупционных сделках участия не принимала, и деньги получала лишь за работу в качестве юриста в гражданском процессе на стороне Прониной. При этом представлять ее интересы начала до официального знакомства с клиенткой — прямого договора с ней не было, была лишь доверенность. Поэтому оплату за работу в суде получала от Надарая — перечислением с карты ее сына и мужа по 10—15 тысяч рублей. Услуги адвоката, который обжаловал отказные постановления дознавателей «Гвардейского», оплачивались отдельно.

По версии следствия, новое преступление было совершено Бильгильдеевой в статусе подсудимой. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Также Бильгильдеева сообщала — сын Терезы передавал ей 350 тысяч рублей в связи с другим делом, и позднее она вернула эту сумму самой Терезе. А когда получила от нее информацию — мол, клиентка недовольна результатом и требует возврата денег, вернула более 100 тысяч рублей.

Первая версия Бушуевой — о «собачьих» расходах

По данным источников «Реального времени», в СК две посредницы признались в том, что часть денег оставляли себе, какую — не уточняли. Но речь идет о сумме минимум 715 тысяч рублей. Поскольку Александра Пронина перечислила Елене Бушуевой 4 млн 216 тысяч рублей, а потом попыталась отсудить эту сумму как неосновательное обогащение.

В иске женщина указывала — познакомилась с Еленой в 2023-м благодаря своим питомцам — четырем собакам чихуахуа. Бушуева работает хендлером — профессиональным кинологом, говорит собак в выставкам и дог-шоу. Женщины сблизились, Александра рассказала о своих проблемах и кроме душевной поддержки получила обещание, что хендлер станет куратором решения возникших вопросов. Как вспоминала Пронина — с апреля 2023 года по август 2024-го ответчица требовала у нее деньги под разными предлогами, говорила — на оплату различных пошлин, канцелярию и проезд, оплату ее услуг, оплату услуг других людей, которые ей помогают, и прочие расходы. Какие-либо чеки об оплате не предоставляла, как и отчетов по расходованию полученных средств.

Отдел полиции отказался возбуждать дело по перелому руки Александры Прониной. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По версии Александры как истца, Елена обещала представлять ее интересы в госорганах при сборе, оформлении и подаче документов, решении вопросов в рамках проверки заявления о преступлении в ОП «Гвардейский», в решении различных вопросов в рамках гражданского дела Приволжского райсуда Казани, а также в подборе участка с домом в Марий Эл и сопровождении сделки купли-продажи. Также оговаривалась помощь в переговорах с банками о рефинансировании кредитных договоров близкого для Александры человека.

Никаких договоров с Бушуевой Пронина не заключала, но утверждает — подарком ее денежные переводы не были. Ответчица иск на 4,2 млн не признала и утверждала — оказывала Александре услуги, связанные с ее собаками: регистрация на выставках в Казани, Нижнем, Саранске и Москве, покупка нового питомца, оплата каршеринга и аренды квартиры, покупка средств защиты от клещей и мультикомплексной вакцины, передержка пяти собак в течение двух месяцев летом 2023-го и их тренировки. При этом Бушуева заявляла — часть средств брала в долг и потом возвращала истице на карту, никакой юридической помощи не оказывала и оказать не могла в силу отсутствия образования, лишь посоветовала адвоката.

В гражданском процессе Елена Бушуева заявляла — получала от Александры Прониной деньги за тренировки и подготовку к выставкам ее собак. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В подтверждение своей версии Бушуева представляла в суд регистрационные документы об участии собак в выставках, свои сертификаты и дипломы, а также банковские выписки. Пронина поясняла — «собачьи» расходы в исковые требования не вошли. Однако в мае 2025-го суд посчитал, что представленных доказательств для взыскания не достаточно, и вынес отказное решение. Оспаривать его истицы не стала. Ни о каком участии третьих лиц в решении проблем Прониной в опубликованном тексте судебного акта нет ни слова.

После задержания дама-кинолог версию о выплатах за свои профессиональные услуги отстаивать не стала. Как уверяет один из знакомых с этим делом источников, она рассказала, что захотела помочь знакомой собачнице и обратилась к Терезе — нет ли у нее людей, способных решить непростые проблемы в суде, полиции и органах опеки. А та вспомнила о Бильгильдеевой. При этом Бушуева подтвердила — денежные выплаты проходили через нее, и заявила, что знала — кому Надарая после обналичивания их передает.

Адвокат: «Ее имя использовали втемную»

Предполагаемых получателей взяток в деле пока нет. Если они вообще были. Тем временем райсуд избрал для подозреваемой в посредничестве арест до 18 октября. После чего ей предъявили первоначальное обвинение.

Защитник Рушании Бильгильдеевой сообщил «Реальному времени», что арест будет обжалован. «Следователь преждевременно сделал вывод, что моя клиентка виновна. Ее имя использовали втемную две подруги — брали деньги под нее», — пояснил адвокат Валерий Кузьмин.

По версии защиты, по первому делу Бильгильдеевой истекли сроки давности, силовики считают иначе. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, в чем еще обвиняют Бильгильееву. Перед судом она предстала по 11 эпизодам предполагаемых афер 2012—2016 годов в отношении 135 граждан и одной организации. Общий ущерб в СК и прокуратуре Татарстана оценивают в 38 млн 294 тысячи рублей.

10 эпизодов связаны с бизнес-проектами агентства недвижимости «Пассаж» по развитию коттеджных поселков «Радужный» (бывшая территория Высокогорского района), «Восточное Державино» (Лаишевский район), «Студенцы» (Верхнеуслонский район) и «Бахчисарай» (ныне микрорайон Новое Царицыно в Казани). «Пассаж» занимался продажей земель под будущие поселки, гарантируя новоселам отдельными договорами все блага — дороги, газ, воду и электричество. По версии СК и прокуратуры, большую часть этих коммуникаций потерпевшим пришлось подключать за свой счет (за исключением «Студенцов», куда подвод воды и газа так и не был обеспечен), а семеро покупателей земли не получили и участков. При этом на момент продаж в будущем «Радужном» это были земли сельхозназначения.

11-й эпизод касается челнинской УК «Яшьлек»: силовики считают — предпринимательница в 2016 году обманом обещала передать челнинцам в управление 20 многоэтажек в Казани за 4 млн рублей — по договору с общественной организацией «Справедливое ЖКХ» и успела получить «аванс» в 550 тысяч.

На следующем заседании Вахитовский суд Казани планировал продолжить допрос обвиняемой. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По подсчетам защиты, в мае 2025-го по всем эпизодам дела истекли сроки давности — 10 лет за особо крупное мошенничество и 6 лет — за крупное, с использованием служебного положения (ч.4 и ч.3 ст. 159 УК РФ соответственно). По данным потерпевших и силовиков, срок вышел лишь по девяти эпизодам дела, а по двум Бильгильдеева еще может получить реальное наказание.

Технически обвинение по эпизоду предполагаемой аферы в особо крупном мошенничестве с продажами в Верхнеуслонском районе охватывает период до 30 декабря 2015-го года — по последней дате передачи денежных средств одним из покупателей, так что до истечения 10-летнего срока еще пять месяцев. Что же касается поселка «Восточное Державино», то там крайней датой по обвинению является 27 июня 2016 года, то есть до истечения срока еще год без малого.

Расчет об истечении сроков в мае 2025-го строится на версии о неверно предъявленном обвинении — по версии защиты, Бильгильдеевой вменяется лишний год руководства агентством недвижимости. «В мае 2015-го она оставила эту должность и там был другой директор», — поясняет адвокат подсудимой Мидхат Курманов. По данным открытых источников, изменения в ЕГРЮЛ о новом директоре АН «Пассаж» Лейсан Валеевой внесли в октябре 2015-го.

По мнению потерпевших, преследованию директора АН «Пассаж» долго мешал ее неприкосновенный политический статус. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ходатайств о прекращении преследования за сроком давности защита в суде пока не заявляла. На допросе Рушания Бильгильдеева дала понять — намерена биться за оправдание.

Недовольные ситуацией из «Радужного», «Студенцов» и «Восточного Державино» отмечают — на протяжении довольно долгого времени их заявлениям просто не давали ход. Футболили со ссылкой на гражданско-правовые отношения, но негласно намекали на неприкасаемый политический статус Бильгильдеевой.

Точку в обоих делах ставить рано.