Казанский суд вернул прокурорам дело экс-главы справороссов Татарстана

Фото: «Реальное время»

Возвратом материалов в прокуратуру закончилось сегодня предварительное слушание по уголовному делу Рушании Бильгильдеевой в Вахитовском райсуде Казани. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Салова.



О возврате дела адвокат Мидхат Курманов и его подзащитная просили накануне, на старте судебного процесса. Представитель потерпевших Игорь Турушев и гособвинитель Елена Петрова высказались против. Однако судья Ильдар Салихов после изучения материалов ходатайство удовлетворил, указав на процессуальные нарушения, что препятствуют рассмотрению дела по существу.

Адвокат Турушев намерен обжаловать это решение в интересах потерпевших. Если это не удастся, материалы могут вернуться на дополнительное расследование.

Напомним, депутата Казгордумы и экс-лидера отделения партии «Справедливая Россия» Рушанию Бильгильдееву обвиняют в мошенническом хищении 37,5 млн рублей по 133 эпизодам. Большая часть из них связана с реализацией участков в пригороде Казани начиная с 2012 года. Часть потерпевших до сих пор ждут прокладки и подключения оплаченных коммуникаций для газа и воды, а часть так и не смогли зарегистрировать право на «свой» участок. Обвиняемая настаивает, что обмана не было, и считает свое дело политическим заказом.

Детали скандального дела — в материале «Реального времени».