Форум «РОСТКИ» в Татарстане собрал участников из 40 стран и 68 российских регионов

На следующей неделе Татарстан отметит — День республики, в рамках которого пройдет мероприятие «Милләт җыены» с участием около тысячи делегатов из 27 стран

Фото: Артем Дергунов

На совещании в Доме Правительства Татарстана Рустам Минниханов подвел итоги минувшей недели, которая была насыщена событиями. Встреча прошла в формате видеоконференции с участием всех муниципальных районов.

18-19 августа в Татарстане состоялся международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». В мероприятии приняли участие представители 40 стран и 68 российских регионов, а также 28 административных территорий Китая. Форум стал площадкой для 70 сессий по 17 направлениям и включал тематическую выставку.

Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

На следующей неделе, 20-21 августа, на площадке МВЦ «Казань Экспо» прошел 10-й Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений», в котором участвовал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Минниханов отметил, что Татарстан был выбран неслучайно, так как с 2015 года в республике благоустроили 450 парков и скверов, а по программе «Наш двор» проведен ремонт уже в 5 174 дворах.

В рамках форума обсуждались итоги Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды, где Татарстан выставил 16 проектов. Победителями стали Кукмор, Тетюши, Мензелинск, Высокая Гора, Аксубаево и Алексеевское с общей суммой призов в 474 миллиона рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Минниханов напомнил, что на следующей неделе республика будет отмечать главный свой праздник — День республики, в рамках которого пройдет мероприятие «Милләт җыены» (Национальное собрание) с участием около 1000 делегатов из 68 регионов России и 27 стран.

Также запланирован 4-й Казанский глобальный молодежный саммит, на который приедут гости из 42 стран. Президент Татарстана призвал главы городов провести праздничные мероприятия на высоком уровне и обеспечить безопасность во время праздников.

Напомним, что хедлайнерами концерта в честь Дня республики и Дня Казани станет Татьяна Буланова. Центральной площадкой будет сцена возле Центра семьи «Казан».



Анастасия Фартыгина