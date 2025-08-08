В Татарстане увеличили выплаты контрактникам до 3,1 миллиона рублей

В зоне проведения СВО их денежное довольствие составит от 210 тысяч рублей в месяц

Фото: Мария Зверева

В Татарстане по решению раиса республики Рустама Минниханова увеличена единовременная выплата гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны. Теперь она составляет 3,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Данная выплата формируется из двух составляющих: 2,7 млн рублей выделяется из бюджета Татарстана, а 400 тысяч рублей предоставляет министерство.



До 10 августа действует программа обучения и получения направления в подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, Татарстан является одним из немногих регионов, где можно получить возможность попасть в особое подразделение Минобороны РФ — Африканский корпус.

В зоне проведения СВО их денежное довольствие составит от 210 тысяч рублей в месяц и выше. Всем участникам СВО присваивается статус ветерана боевых действий, что предполагает соответствующие ежемесячные выплаты и льготы.