Игорь Левитин: «Китайские коллеги обращаются по вопросу возврата контейнеров, а грузить нечем»

Как не гонять пустые вагоны и найти баланс импорта и экспорта — проблемы логистики обсудили на сессии форума «РОСТКИ»

Россия и Китай стоят перед большими санкционными вызовами, они могут столкнуться с действиями недружественных стран. Быть готовыми к этому призвал коллег из КНР советник президента РФ Игорь Левитин, выступая на сессии по вопросам логистики в рамках форума «РОСТКИ» в Казани. Он напомнил, что более 60% китайского экспорта в другие страны проходит через проливы: «Надо подумать, как Россия сможет подставить плечо Китаю, если будут введены вторичные санкции». Подробности — в материале «Реального времени».

«Прейскуранты по тарифам были приняты еще в 1989 году»

Развитие российско-китайских отношений во многом зависит от логистических условий двух стран. Сессию посвятили поиску решений для повышения их качества, обсуждению главных точек роста и барьеров, которые предстоит устранить. Приветствуя гостей, первый вице-премьер РТ Руслан Нигматуллин представил потенциал транспортной инфраструктуры Татарстана и перспективы двух крупнейших логистических центров. Следом с докладом о том, как республика интегрирована в международные транспортные коридоры, включая направления в Китай и страны Азии, выступил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Татарстан на самой узловой точке железных дорог РФ, его территория активно используется в логистике, отметил он. Для удобства транспортная схема разделена на три уровня: первый — железнодорожные пути самой республики, второй — ж/д пути до границ Казахстана — основного транзитера в сторону КНР, третий — ж/д пути от Казахстана и до Китая и СНГ. Грузовые потоки по направлениям «Север — Юг» проходят через четыре основных погранперехода. Грузы в Афганистан, КНР, Турцию и Иран также идут транзитом через Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан.

скриншот трансляции

В качестве примера спикер привел производственные мощности Нижнекамского узла, который генерирует большое количество грузов, и к 2030 году плановые показатели отгрузки здесь будут составлять более 20 млн тонн. В республике идет работа по строительству логистических хабов по перевалке инертных материалов — их выносят за границы больших городских агломераций, чтобы «экспортно-импортный потенциал имел большую свободу действий».

— Вот, например, перспективная работа, которая нас ожидает в ближайшие годы, — проект Российского университета транспорта, наработка еще советских времен. Перемычка в 130 км, которая соединит северный и южный ходы Транссиба и окажет мощнейшее воздействие на увеличение количества грузов, которые будут отгружать, допустим, через СМЛЦ. Стратегическое направление — выход на арктические порты, — отметил Фарит Ханифов.

Отдельно остановился на теме межгосударственных перевозок: «Игорь Евгеньевич, я здесь обращаю ваше внимание, что последние прейскуранты по тарифам были приняты еще в 1989 году, как по железной дороге, так и по речным перевозкам. Возможно, будет необходимость возвращаться к этим документам».

скриншот презентации

«Ставим задачу — контейнеры пустые в Татарстан не гонять»

Когда речь зашла о ключевых направлениях развития внешнеторговых потоков, глава Минтранса РТ обратил внимание на перевозки по маршруту из города Сиань — крупнейшего грузоотправителя КНР до Селятино в Подмосковье:

— На сегодня на 10 отправленных контейнеров в Селятино формируется обратно только один контейнер с экспортом. В то же время точка, где векторами указан Татарстан, а много стрелок — наши девять соседних регионов Поволжья, имеет людской потенциал почти 30 млн человек и очень большой ВВП — более 30 трлн рублей. Так вот эта точка, наоборот, генерирует грузов на экспорт пяти контейнеров к одному полученному контейнеру. Поэтому ставим задачу: лишний перепробег убрать и контейнеры пустые в Татарстан или Поволжье не гонять.

Как раз в этих целях были созданы два логистических комплекса в РТ: Свияжский мультимодальный ЛЦ и логоцентр Дэн Сяопина. Анализ потенциала грузоотправителей региона 2024 года показал, какие объемы импорта получены и сколько отправлено на экспорт. «Пока это соотношение — примерно 1 к 3 контейнерам, но в ближайшие годы будет уже 1 к 5», — считает Ханифов.

скриншот презентации

Как позднее заметил советник президента РФ и его спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта, а также зампредседателя Морской коллегии РФ Игорь Левитин со ссылкой на китайских коллег, товарооборот между нашей страной и КНР достиг $244,8 млрд. Причем 175 млн тонн грузов отправляется по железной дороге. Но торговый баланс сложился так, что 147 млн — это импорт и только 18 млн — экспорт.

— И вот как здесь найти баланс в подвижном составе и в контейнерах? Это очень сложная задача для логистических компаний. Я знаю, что наши китайские коллеги обращаются по вопросу возврата контейнеров, а грузить эти контейнеры нечем. Это тоже задача, каким образом нам все-таки состыковать экспорт и импорт хотя бы в тех точках, куда приходят эти грузы, чтобы мы их потом не довозили и не развозили, — подчеркнул Левитин.

Транспортно-логический центр «Алабуга», куда входит логоцентр Дэн Сяопина, был открыт в мае 2023-го. На сегодня здесь открыт склад временного хранения. В октябре планируется открытие еще одного склада площадью более 170 тыс. кв. м, а также открытие таможенного склада на 26 тыс. кв. м. в конце 2025-го — 2026 году. Комплекс будет работать с грузами e-commerce и принимать два импортных поезда в день. Проектная мощность логоцентра — 220 контейнеров в сутки, объем инвестиций — 51,5 млрд рублей. «Предлагаемые склады в завершающей стадии строительства, очень высоко роботизированные, промышленные, сортировочные. Распределительное оборудование, кстати, наших китайских друзей», — отметил министр транспорта РТ, добавив, что на рынке электронной коммерции в РФ доля в 79% приходится на товары КНР. Товарооборот за пять лет вырос в 5 раз — с 2,88 трлн до 16 трлн рублей.

скриншот презентации

«Надо подумать, как Россия сможет подставить плечо Китаю»

Китайские коллеги, презентуя свои логистические возможности, отдельно остановились на создании новых маршрутов. Так, господин Кэ Цзинь, гендиректор компании New New Shipping, специализирующейся на китайско-российской логистике, рассказал о стратегически важном «Арктическом экспрессе», который сейчас начинает развиваться. Это новый маршрут из Китая через Архангельск и различные регионы России.

— Оглядываясь на события 2022 года, можно отметить, что наша компания добилась значительного роста. Это произошло на фоне углубления российско-китайской торговли в связи с международной обстановкой. Западные судоходные компании постепенно ушли с российского рынка, и российско-китайская логистика столкнулась с перебоями, что серьезно повлияло на функционирование торговли между нашими странами. Но в тот критический момент китайские и российские логистические компании, объединив усилия, нашли эффективное решение проблемы, — рассказал глава компании из КНР.

скриншот трансляции

Стороны оперативно открыли экстренный путь с Дальнего Востока в Китай, чтобы обеспечить бесперебойную работу основных торговых каналов. В 2023 году, по словам спикера, был успешно восстановлен морской маршрут из Китая через Суэцкий канал в Санкт-Петербург. «Это очень важный для нас прорыв в логистике. Этот комплекс мер восстановил доверие к российским компаниям. Такие компании, как «Русал», которые когда-то сталкивались с проблемами экспорта, теперь восстановили его». Компания развивает и другие маршруты, в результате роста товарооборота по всем способам связи логистические издержки сократились с $10 тысяч за контейнер на пике 2022 года до суммы менее половины.

Завершая дискуссию, о ключевых приоритетах в отрасли рассказал Игорь Левитин. Отмечая большие перспективы роста грузопотока через погранпереходы по железной дороге, которые уже пропускают 56 млн тонн грузов, он обозначил и проблему:

— Это отсутствие узкой колеи в России и недостаточно широкая колея в Китае. Но мне кажется, можно договориться с партнерами КНР о том, чтобы мы все-таки заходили широкой колеей на китайскую территорию дальше пункта пропуска, так же как они бы заходили узкой колеей к нам. Советский Союз, кстати, так и работал со странами, которые подходили узкой колеей к границам нашей страны. Широкая колея выходила до 70—100 км, а узкая заходила на территорию Союза, и на границе не было пробок! Вся перевалка и перегрузка шла за территорией. А сегодня мы все это делаем в пунктах пропуска, и все это сложно.

Ситуацию усложняют таможенные, санитарные и другие надзорные функции. Почти 6 млн тонн грузов прошло автомобильными перевозками, объемы которых возросли. Все это говорит о том, что груз уходит на автомобильный транспорт, отметил Левитин и напомнил о решении построить в России дорогу «Запад — Восток», чтобы связать западные регионы с восточными. Правда, и здесь может возникнуть проблема в пунктах пропуска: «Сейчас в Забайкальске есть электронная очередь, она обкатывается, и мы посмотрим, как это будет работать».

скриншот трансляции

Поблагодарив китайских коллег за поддержку в период ухода западных компаний с рынка в России, советник президента отметил, как важно развивать новые маршруты, как в Архангельск через Северный морской путь: «Это очень важно. Маршрут имеет очень большую перспективу из-за своей независимости от других стран и от тех санкций, которые могут вводиться». Кроме того, напомнил о необходимости цифровизации в отрасли. «У нас транспортники перелопачивают 136 видов документов на груз, это все делается вручную, а надо оставить 18 документов — такая задача». Принято решение о создании национальной транспортной цифровой платформы. Левитин напомнил, что Россия и Китай, как члены БРИКС, также должны отработать вопрос цифровой транспортной модели.

Спикер также выразил уверенность, что Россия и Китай и дальше будут успешно развивать сферу грузоперевозок. Но сейчас обе страны стоят перед большими санкционными вызовами и действиями недружественных стран. «К этому надо быть готовыми. Более 60% экспорта Китая в другие страны проходит через проливы. Надо подумать, как Россия сможет подставить плечо Китаю, если будут введены вторичные санкции», — заключил спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта.