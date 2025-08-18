«Резкий и неожиданный вход на рынок — это не про них»
Высший топ-менеджмент 19 крупнейших компаний КНР прилетел на встречу с Рустамом Миннихановым для обсуждения перспектив сотрудничества с Татарстаном
«Мы приглашаем и оформляем визы на республику, а китайские бизнесмены ездят по другим регионам и сравнивают, где лучше. Решения принимаются ими долго: могут ездить 3—4 года. Резкий и неожиданный вход на рынок — это не про них», — раскрыла некоторые тонкости общения с бизнесменами из КНР глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина после сессии о межрегиональном сотрудничестве. На деловой встрече с Рустамом Миннихановым китайский бизнес хвалил республику за гостеприимство и выражал готовность инвестировать. Так, китайская компания ООО «НПЦ «Везума» откроет осенью завод автомобильных свечей за 300 млн рублей. Лишь гендиректор China FAW в России Ли Юнцзюнь прилетел, чтобы пожаловаться Минниханову на ограничения по импорту китайских грузовиков в Россию. Подробнее — в материале «Реального времени».
Как Китай обустраивается на российском рынке
Высший топ-менеджмент 19 крупнейших компаний КНР собрался сегодня на встрече с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, организованной в рамках III международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Такой представительный состав, можно сказать, соответствовал повестке дня. Ее обозначили предельно ясно: «Межрегиональное сотрудничество России и Китая на примере Республики Татарстан». То есть сюда приехали те, кто хочет и может построить бизнес в регионе, но для этого нужно получить зеленый свет от руководства республики.
В этом смысле показательно отметить персон, представлявших китайский бизнес на встрече. Присутствовали генеральный директор Shanghai Bozhi Supply Вэй Бочжоу, гендиректор судоходной логистической компании New New Shpping Кэ Цзинь, вице-президент компании по выпуску спецтехники широкой номенклатуры, вице-президент нефтехимической компании Сhina National Chimikal Engineering Хуан Сяньчжун, заместитель гендиректора авиакомпании China Eastern Airlines Ли Линь. Также здесь собрались представители из сфер инвестиционного бизнеса, энергетики, нефтехимии, сельского хозяйства и информационных технологий.
Больше всего приехало представителей из числа машиностроительных компаний КНР, претендующих на укрепление позиций на российском рынке. Бизнесмены расположились вокруг генконсула КНР в Казани Сян Бо: по правую сторону от него заняли места представители машиностроительного крыла, а по левую — нефтехимического, инвестиционного и авиатранспортного. Основной посыл сводился к тому, что с уходом западных компаний из России у китайского бизнеса открылись новые возможности для деятельности.
Минниханов о сотрудничестве с КНР: нужны инвестпроекты, а не товары на продажу
Модератор сессии Талия Минуллина, обратив внимание на большой состав, попросила соблюдать регламент — 5 минут. Никто не стал нарушать дисциплину. В итоге времени хватило всем.
Взяв слово, Рустам Минниханов сообщил, что Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Китаем в рамках отношений двух государств. «Мы готовы участвовать в данных процессах на региональном уровне. Наша республика успешно сотрудничает с китайскими партнерами. В Казани работает генеральное консульство Китая, а в Пекине действует торгово-экономическое представительство Татарстана», — подчеркнул он.
Минниханов дал понять, что республика настроена на продажи собственной продукции на рынках КНР, а не на импорте схожих товаров. Речь идет о грузовых автомобилях, вертолетах, речных судах, газоперекачивающем оборудовании. Перспективной нишей он назвал сферу высоких технологий; электроники; энергетики. «Один из главных факторов обеспечения дальнейшего развития нашей экономики — реализация инвестиционных проектов», — обозначил главную цель раис Татарстана.
По итогам 2024 года внешнеторговый оборот Татарстана с Китаем составил $3,3 млрд. Рост — 10%. Как пояснил позже журналистам глава Минпромторга республики Олег Коробченко, в структуре внешнеторгового оборота с КНР экспорт превалирует над импортом, и эту линию собираются продолжать дальше. «Хотим мы или нет, но Китай войдет в нашу экономику. Но он должен войти организованно, под нашим контролем. То, что нам нужно, а не то, что хотят (из КНР, — прим. ред.)», — подчеркнул он. Таким образом, «красной угрозой», как часто называют китайский бизнес, попытаются управлять с места.
70% импорта из КНР в Россию приходится на машиностроение
О том, что у машиностроительного комплекса из КНР есть амбиции «проглотить» российский рынок, стало ясно из выступления руководителя Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Го Куйлуна. По его словам, ежегодный экспорт из КНР в Россию оценивается в $224 млрд, но 70% из него приходится на продукцию машиностроения. В денежном выражении речь идет о сумме почти $180 млрд. Он сообщил, что 10 китайских компаний рассматривают возможность локализации в республике, но не конкретизировал ни названия, ни сроки.
В качестве примера инвестиций было названо китайское ООО «НПЦ «Везума». Компания откроет осенью цех по сборке автомобильных свечей в ОЭЗ «Алабуга». Инвестиции составят 300 млн рублей. Правда, под будущее производство китайский инвестор арендовал помещение, а не выкупил. Но завез оборудование, поэтому открытие, вероятно, состоится. Кроме того, запланирован запуск второго завода в ОЭЗ «Иннополис». Здесь инвестор собирается построить завод по выпуску керамической плитки. Общие инвестиции оцениваются в 1,5 млрд рублей.
Глава логистической компании NewNew Shipping Line Co., Ltd Фан Юсинь предложил организовать трансфер товаров по иным маршрутам, а замгендиректора авиакомпании China Eastern Airlines Ли Линь гордится тем, что совершено 200 рейсов через Россию и пассажиропоток растет.
Вице-президент компании по производству спецтехники доволен тем, что в России продолжается бум на китайскую технику. «Идут большие продажи нашей продукции. Она получила признание на российском рынке в строительной сфере. Местные власти поощряют локализацию иностранных компаний, и мы положительно смотрим на партнерство с местными компаниями», — поделился он.
Позднее АИР заключил с компанией соглашение о сотрудничестве. «Если сможем Марата Мансуровича Айзатуллина (глава Минстроя Татарстана, — прим. ред.) убедить, что технику надо использовать, то и локализация пойдет быстрее», — по дружески намекнула Талия Минуллина.
В переходе на четырехдневку китайские производители не виноваты
Единственный, кто приехал в Казань с жалобой, стал глава China FAW в России Ли Юнцзюнь. Правда, он выступал как председатель комитета по автомобильной промышленности. Он недоволен жесткими ограничениями Росстандарта, который в итоге запретил продажу грузовиков в России.
— В 2022 году, когда западные бренды ушли с российского рынка, у китайских автомобильных компаний появились новые возможности. Но недавние ограничения продаж на грузовики FAW и другие вызвали турбулентность в отрасли, — посетовал он.
Он считает, что «технические недостатки», выявленные у китайских грузовиков, стали следствием разных подходов к сертификации. «Технический надзор России отмечал, что у китайских грузовиков есть некоторые недостатки. И здесь мы сталкиваемся с проблемами сертификационных барьеров», — сказал он.
Кроме того, он раскритиковал «растущие налоги и сборы». «Так, российские власти несколько раз повышали налог на утилизацию автомобилей прошлого года. Потом были блокированы каналы реэкспорта в Кыргызстан», — отметил он.
Ли Юнцзюнь отреагировал и на сообщения о том, что российский автопром вынужден был уйти на четырехдневный режим работы из-за заполнения рынка китайской техникой. «В этом году доля китайских автомобилей на российском рынке, говорят, составит более 60%, а местные российские автогиганты были вынуждены перейти на четырехдневный режим работы из-за сокращения заказов. Мы полагаем, что эта информация не совсем точна, а российские производители развиваются также активно», — заявил он. По его словам, в настоящее время «нужно минимизировать коммуникационный разрыв по техническим стандартам».
По окончании заседания Талия Минуллина приоткрыла некоторые тонкости китайского бизнеса. «Что им нужно? Снижать риски, гарантировать сбыт», — рассказала она. Но принимать решения быстро они не привыкли.
— Некоторые находятся в течение месяца, ездят по разным городам, мы приглашаем, делаем визы на республику, а они ездят и сравнивают, в Татарстане проводят 7—10 дней. Это не два дня, которые мы видим», — заметила она. — Не забывайте, у китайцев есть своя культура общения, решения принимаются долго — могут ездить 3—4 года, узнавать рассчитывать. Резкий и неожиданный вход на рынок — это не про них. Они делают обдуманные и выверенные шаги.
По окончании первого дня было подписано пять соглашений с китайскими партнерами. Так, ГК по туризму договорился с Китайской международной инвестиционной компанией «Хуамин», логистическая компания «Один пояс и Один путь» и New New Shipping Line Co., Ltd заключили партнерство о сотрудничестве, АО «ОЭЗ «Иннополис» подписало соглашение о намерениях с ООО «НПЦ «Везума», а АО «КАМА» и АИР с CTTIC Stones.
